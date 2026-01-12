為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高市3天2起一氧化碳中毒8人送醫 消防局提醒熱水器安裝注意這些事

    2026/01/12 16:39 記者陳文嬋／高雄報導
    高市3天發生2起一氧化碳中毒8人送醫。（民眾提供）

    高市3天發生2起一氧化碳中毒8人送醫。（民眾提供）

    強烈冷氣團發威加上輻射冷卻影響，高雄市3天發生2起一氧化碳中毒事故，造成2戶8人送醫急救，所幸及時求救送醫保命，迄今8人仍住院觀察，消防局今天提醒民眾切勿將熱水器安裝在通風不良陽台。

    消防局今表示，高雄市1月8日發生鼓山區1家4口一氧化碳中毒送醫急救，1月10日又發生苓雅區1家4口一氧化碳中毒送醫急救，查出2戶均將熱水器安裝在通風不良陽台，所幸及時求救送醫保命，迄今8人仍住院觀察。

    依據內政部消防署統計資料顯示，109年至113年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件約79.51%發生於12月、1月及2月等氣溫較低月份，民眾常因燃氣熱水器安裝不當，使用時也未保持環境通風，造成一氧化碳中毒風險遽增。

    消防局表示，常見居家一氧化碳中毒原因，主要是燃氣熱水器安裝不當，例如將屋外式熱水器安裝於室內或通風不良場所，或是屋內式熱水器未正確裝設排氣管。另屋外式熱水器原本應安裝在室外環境，但也常見民眾裝設於陽台，卻加裝窗戶，或是陽台堆積雜物、晾曬衣物等，也會造成空氣不易流通，產生一氧化碳引發風險，應依環境通風條件，選擇正確型式熱水器。

    消防局提醒民眾安裝熱水器「五要」原則，包括要安全品牌：選用貼有CNS檢驗合格標示；要正確型式：依通風條件選擇正確型式熱水器；要安全安裝：由合格承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤；要定期檢修：定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之；要保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

    消防局也提醒民眾使用燃氣熱水器或爐具時，出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用，打開門窗通風，並離開現場前往室外，身體不適時應撥打119電話求助。

    消防局提醒民眾安裝熱水器「五要」原則。（市府提供）

    消防局提醒民眾安裝熱水器「五要」原則。（市府提供）

    消防局請民眾選擇正確熱水器。（市府提供）

    消防局請民眾選擇正確熱水器。（市府提供）

