詐領助理費、充當建商門神！議員陳怡君重判7年10月理由曝光

法院審酌，陳怡君坦承犯行，並已繳回全部犯罪所得，依法減刑後，仍認其行為嚴重侵害公眾利益，合併應執行有期徒刑7年10月，褫奪公權5年。（資料照）

民進黨台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，遭認定長期以「人頭助理」方式詐領議會助理補助費384萬餘元，並收受建商賄賂作為協助加速建案行政程序的對價；張惠霖另刻意製造金流斷點隱匿不法所得，構成洗錢行為。士林地方法院今依貪污等罪，判處陳怡君應執行有期徒刑7年10月、褫奪公權5年，張惠霖判刑5年10月。全案可再上訴。

判決指出，陳怡君於第13、14屆議員任內時，與張惠霖明知實際未聘用洪于涵、賀璽、張家蓉等人擔任公費助理，仍偽造聘書及相關人事文件，向臺北市議會申請補助款，致議會承辦人員陷於錯誤，按月撥付助理薪資及春節慰勞金；據檢方調查，僅第13屆任期內即詐得298萬餘元，第14屆任期再詐得86萬餘元。

法院亦認定，張惠霖為掩飾、隱匿詐領所得，刻意製造金流斷點，先將款項領出後轉存友人帳戶，再以支票方式移轉，構成洗錢行為。

在收賄部分，合議庭表示，陳怡君與張惠霖自2023年起，以收取每月「顧問費」為名義，收受品嘉建設及品嘉營造相關人員共計70萬5894元，作為加速建照核發、行道樹遷移、污水審查、道路開挖及臨時用電等行政程序的對價。檢方認為，陳、張兩人儼然成為建商「門神」，透過關說、協調及現地勘查等手段向市府單位施壓，以此換取不法利益。

法院審酌，陳怡君、張惠霖於偵審中坦承犯行，並已繳回全部犯罪所得，依法減刑後，仍認其行為嚴重侵害公眾利益，對陳依2項「共同利用職務機會詐取財物罪」，分別判處有期徒刑3年10月及3年8月，均褫奪公權5年；另犯「共同不違背職務收受賄賂罪」，處有期徒刑3年10月，褫奪公權5年，合併應執行有期徒刑7年10月，褫奪公權5年。

張惠霖則依共同犯詐取財物、洗錢及收賄罪，判處5年10月徒刑；其餘被告部分，洪于涵、賀璽、張家蓉等人因配合擔任人頭助理，分別判處1年10月至2年不等徒刑，均宣告緩刑；行賄建商高明義、胡偉良亦遭判刑。全案可再上訴。

