    首頁 > 社會

    588公克海洛因塞下體、藏肛門！ 苗栗2女1男「人體運毒」闖關被逮

    2026/01/12 15:19 記者彭健禮／苗栗報導
    警方從3人的肛門、下體內起出以塑膠膜包裹、再以絕緣膠帶纏繞的26包、總重量達588.54公克海洛因。（圖由警方提供）

    警方從3人的肛門、下體內起出以塑膠膜包裹、再以絕緣膠帶纏繞的26包、總重量達588.54公克海洛因。（圖由警方提供）

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    苗栗縣葉姓男子及蘇姓、羅姓女子3人為毒品人口，為了分得毒品施用，鋌而走險，把第一級毒品海洛因包裹後，分別塞入自身的下體及肛門內，以人體運毒的方式，夾帶入境。3人於去年10月被逮，從體內共起出26包、總重量達588.54公克的海洛因，苗栗地檢署近日偵結，依運輸第一級毒品罪嫌將3人起訴。

    苗栗縣警察局刑警大隊接獲線報，指縣內有毒品人口利用人體運毒方式，將毒品自國外夾帶入境，經進一步調查發現，有縣內毒品人口利用觀光名義出境，但僅停留短短2、3天即回國之情形，報請苗栗地檢署檢察官陳昭銘指揮，於前年9月間起，與縣警局外事科、鑑識科及苗栗警分局合作偵辦。

    經專案小組綿密蒐證，掌握去年10月間葉男、蘇女、羅女3人自柬埔寨回國，直接前往機場逮人帶回，從3人的肛門、下體內起出以塑膠膜包裹、再以絕緣膠帶纏繞的26包、總重量達588.54公克的海洛因。

    3人所夾帶為高純度海洛因，一旦於「運送」途中有所閃失，很可能就會中毒死亡，但因3人可以分得毒品施用，也鋌而走險、拿命博。

    苗栗地檢署表示，3名被告於拘捕到案後，由苗栗地方法院收押迄今，全案偵結，依涉犯毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品罪嫌，提起公訴。

    苗栗地檢署檢察長林映姿表示，苗檢將持續依據行政院新世代反毒行動策略綱領及台灣高等檢察署安居緝毒專案指導策略，從源頭加強查緝，強化跨單位、跨境情資整合，綿密蒐證，全力打擊毒品犯罪，嚴防毒品流入國內，守護國人身心健康。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

