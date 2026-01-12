北捷中山站出現「攝狼」 手機偷拍裙底風光藏上百照片

警方到場逮捕杜嫌。（記者王冠仁翻攝）

一名女子昨天下午跟男友到台北市中山站附近逛街，他們從台北捷運中山站1號出口離開時，遭32歲杜姓男子尾隨，杜還利用高低差角度，偷拍被害女子的裙底風光。不過，被害人男友發現，立刻制止杜並報警，雖然杜否認偷拍，但警方查扣其手機後，發現手機內有上百張偷拍照，當場將他逮捕。

警方調查，被害女子昨天下午4時許，跟男友一起前往中山商圈附近逛街，他們搭乘北捷到中山站，從1號出口要離開時，被杜姓男子尾隨，杜還趁機拿出手機偷拍被害女子裙底風光。



不過，杜的偷拍手法拙劣，當時站在被害女子身旁的男友，眼尖發現居然有「攝狼」在偷拍，立刻上前制止杜，同時大聲呼叫，還要女友報警。

由於先前北捷發生張文隨機殺人案，直到目前為止，警方在捷運站周邊都有部署維安警力。當時在誠品南西店附近的員警聞聲，立刻趕來現場，先行控制住杜嫌行動，轄區警方也隨後趕到現場調查。

警方說，杜當天下午在中山站附近流連許久，疑似就是在物色偷拍對象，再趁被害人搭乘手扶梯要出站時，故意站在其身後，利用高低差的角度來偷拍。杜雖然否認自己有偷拍，但是警方事後調閱監視器畫面，發現他多次尾隨女子離開捷運站，警方也在她的手機內找到大量被害女子遭偷拍的影像，最後將他依妨害性隱私現行犯逮捕送辦。

