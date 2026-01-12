多次組織非法改裝機車競速 警逮車行老闆還搜出K毒

警方在車行內將楊男逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

新北市警局近期多次獲報，有不法分子在五股區新五路進行改裝機車非法競速比賽，警方細查，組織者為25歲楊姓機車行老闆，於是展開蒐證。前日新北警交通大隊見時機成熟，兵分三路將主嫌楊男與參與競速的3名車手逮捕，另還發現楊男持有毒品，4人遭警方依法送辦。

據悉，新北市交大去年數次進行大規模取締、法辦改裝機車，楊男去年10月份多次號召改車同好，在五股區舉辦非法競速，甚至封路阻攔其他用路人。交大經過多方蒐證，前日兵分三路前往新北市三重、蘆洲，以及北市士林等3地逮人。

警方在三重楊男經營的機車行將他逮捕，同時發現他持有K他命，警方另於蘆洲、士林帶回3名競速車手，連同楊男在內共逮捕4人，扣回K毒、改裝機車等多項證物。楊男承認組織非法競速，毒品來源則不願交代。警詢後，依公共危險、毒品等罪嫌，將楊男等4人移送法辦，並將持續追查其他改裝車行。

新北市交大呼籲，對於危害道路交通安全之飆車行為，將持續以專案方式跨單位合作掃蕩，嚴正執法、決不寬貸，全力維護本市道路交通秩序，守護市民用路安全。

警方扣回改裝機車。（記者徐聖倫翻攝）

