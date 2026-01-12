為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    工程師猥褻女同事「借摸一下」 二審認罪賠20萬換緩刑4年

    2026/01/12 12:52 記者陳建志／台中報導
    台中塑膠工廠工程師阿雄，前年多次摸胸、襲臀猥褻女同事，二審改口認罪，並賠償20萬元，台中高分院改判緩刑4年。（記者陳建志攝）

    台中塑膠工廠工程師阿雄，前年多次摸胸、襲臀猥褻女同事，二審改口認罪，並賠償20萬元，台中高分院改判緩刑4年。（記者陳建志攝）

    台中一家塑膠工廠工程師阿雄（化名），前年3月到5月間，接連3次猥褻女同事，要求「借摸一下」、「看一下」摸胸、摸下體，女子告知公司老闆並提告，阿雄一審不認罪，依強制猥褻3罪判1年4月徒刑，二審時改口認罪，並與被害人和解，當庭賠償20萬元，台中高分院考量阿雄已有悔意，改判緩刑4年，可上訴。

    一審判決指出，2024年3月至4月間，阿雄在品管室後方廁所看到女同事，竟要求「借摸一下」、「看一下」，還要女同事將上衣及內衣脫下，女同事拒絕想離開時，阿雄竟無視女同事已拒絕，基於強制猥褻的犯意，撫摸臀部得逞。

    此外，同年4月到5月間，在公司內洗手台，阿雄無視女同事已表示「你不要這樣摸」、「不要來煩我，我要顧機臺」等拒絕之意，未經同意就伸手進女同事上衣與內褲，撫摸胸部、下體得逞。

    同年4月到5月間，阿雄又在公司機台附近，雖女同事表示「你不要這樣摸」、「會被看到」拒絕，仍逕自將手伸進上衣內，撫摸胸部得逞。

    阿雄在台中地院審理時，矢口否認有何強制猥褻的犯行，辯稱每次要摸女同事前，都有詢問她的意願，她有時是點頭，有時候是說「好」，強調沒有違反女同事的意願。

    不過女同事表示，阿雄摸她前都沒有事先得到她的同意，自己也有反抗，叫他放尊重一點，並告知「我有老公」、「到時候被我老公知道，你是會被打」，否認有同意阿雄碰觸自己身體，法官認為阿雄的辯詞不可採信，依強制猥褻3罪分處8月、10月、10徒刑，應執行1年4月。

    阿雄認為太重上訴二審，不過審理時改口認罪，並和女同事和解，當庭給付20萬元，法官認為阿雄已有悔意，改判緩刑4年，並向公庫支付20萬元，且要接受性別平等課程20小時。

