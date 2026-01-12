為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄店家門口遭計程車長期違停 鼓山警加強取締

    2026/01/12 12:39 記者黃良傑／高雄報導
    高雄店家門口遭計程車長期違停，鼓山警方加強取締。（圖由民眾提供）

    高雄鼓山區1店面外遭計程車停滿門口，店家在網路貼文抱怨，指小黃運將每次都停其門口，導致店家備料不順，自己的車也得停收費停車格，鼓山分局今（12）日獲報確認違停，將加強取締及拖吊，以維護住戶進出權益。

    遇到這種很自私的人我真的很無奈 雖然假日沒開店營業但不代表我們門口就是能停車 因為沒上班但我們還是會來店裡備料用東西 然後……因為這台車主每次都停門口 導致我們自己都要去停收費停車格，每次停都是停一整天甚至兩天 一開始都還會留電話現在直接電話不留 屢次警告也沒有用，真的很無奈，每次停都把出入口堵死導致每次要拿貨進去都超艱難。

    有關網傳民利街某民宅門口遭車輛擋住無法進出之情事，經檢視網路照片，該車輛行為已違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項5款：在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，最高可處新臺幣1200元罰鍰。鼓山分局將針對該路段加強違規取締，同時通報拖吊將違停車輛移置保管，以維護住戶進出權益。

    鼓山分局呼籲，民眾如遇有門口需要進出通行需求，可向相關權責單位申請劃設禁停紅線，同時提醒駕駛人，停車時應注意是否影響他人進出及公共安全，請勿貪圖一時方便而違規停車，以免受罰。

