自小客車綠燈左轉直直衝 龜山7旬婦人斑馬線上遭撞飛

婦人綠燈走行穿道，被左轉的自小客車撞飛。（網友chume5200提供）

桃園市龜山區光峰路與忠義路口，昨（11）日發生自小客車撞擊走在行人穿越道的73歲郭姓婦人，小跑步婦人被撞飛倒地，所幸送醫治療後無生命危險，警方初步調查，當時小客車駕駛綠燈左轉，行人也是綠燈通行，疑似轉彎受A柱影響，未注意前方狀況導致。

昨日上午9點04分左右，52歲徐姓男子駕駛自小客車由龜山區光峰路左轉忠義路往林口方向，疑似A柱影響，未注意走在行人穿越道上的婦人，將她擦撞倒地造成腿部、身體挫傷，警消到場將婦人送醫治療，並無生命危險，徐男酒測值則為0，排除酒駕情形。

目擊網友說，路人跟轉彎的汽車都是綠燈，汽車真的別因綠燈狂衝；另有網友留言，汽車雖然是綠燈左轉，但行經斑馬線竟完全不減速，真的很驚險，警方則提醒，駕駛人轉彎應注意前方狀況並放慢速度，避免類似情形發生，危害其他用路人安全。

婦人綠燈走行穿道，被左轉的自小客車撞飛，圖片右上。（記者鄭淑婷翻攝）

自小客車車頭撞上婦人。（記者鄭淑婷翻攝）

