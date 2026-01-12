為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    蘇耀輝涉砍傷新北夫婦判刑8年定讞 測謊有重大瑕疵最高裁再審確定

    2026/01/12 12:11 記者張文川／台北報導
    男子蘇耀輝被控砍殺夫婦判囚8年定讞，因測謊鑑定有重大瑕疵獲再審機會。（示意圖）

    男子蘇耀輝被控砍殺夫婦判囚8年定讞，因測謊鑑定有重大瑕疵獲再審機會。（示意圖）

    29年前新北市一對詹姓夫婦遭戴全罩安全帽男子在住處樓梯間砍殺成傷，夫妻事後依單一照片指認凶嫌為男子蘇耀輝，蘇男最終被依殺人未遂罪判刑8年定讞；蘇男始終喊冤並聲請再審，高等法院去年10月認定測謊鑑定、圖譜判讀有重大瑕疵，裁定准予再審，高檢署抗告；最高法院日前駁回，全案確定進入再審程序。

    最高法院確定判決指出，1997年11月27日上午7時許，頭戴全罩式安全帽的男子夥同一名不明男子，分持小型開山刀，進入新北土城市青雲路詹姓夫妻住處旁的樓梯轉角處埋伏，乘詹出門按電梯時，砍殺詹男多刀，致其左前額、左後頸、左手多處刀傷，左大拇指肌腱斷裂。

    詹男驚叫，詹的潘姓妻子聞聲從屋內開門查看，見凶嫌接續砍殺丈夫，遂趕緊跑出拉開，凶嫌轉而砍殺詹妻左臉頰、頭頂、右手等多處共6刀，夫妻皆倒地，2名歹徒逃逸。鄰居發現報警，並自行駕車將夫妻送醫急救，救回2命。

    警方依據詹姓夫妻敘述的案發過程，懷疑與檢舉違建戶引發訴訟有關，警方依其所述面貌特徵和身材，提供蘇男在內的照片供2人指認，2人明確指認是蘇耀輝，警方將蘇送辦，新北地檢署起訴，經法院三審判決8年徒刑定讞。

    蘇男向高院聲請再審。高院去年10月15日裁准，認為警方以不正當指認程序引導指認，也影響被害人記憶；詹男一再指稱懷疑是楊姓男子教唆蘇男犯案，但檢方始終未起訴楊男；且依有16年測謊經驗的調查官的再審證詞，可見當年對蘇耀輝測謊圖譜的判讀結果明顯有錯誤，本案鑑定應作出蘇男「未說謊」或「無法研判」的測謊結論，而不是蘇「有說謊」的結論。

    高院依此認定，本案確實有足以推翻原定讞判決認定事實的高度可能性，為了避免可能的冤抑，裁定開始再審。檢方不服，提出抗告，最高法院駁回，確定開啟再審。

