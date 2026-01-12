為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    誰家的？菜籃大馬路飄移50米還閃過轎車 網喊「不棄養請認領」

    2026/01/12 11:22 記者湯世名／彰化報導
    2個相疊的大型菜籃，被強風吹得飄移50米之遠。（圖由民眾提供）

    2個相疊的大型菜籃，被強風吹得飄移50米之遠。（圖由民眾提供）

    誰家的？連日東北季風強襲，彰化縣鹿港鎮復興路出現離奇畫面，2個相疊的菜籃竟在大街上飄移50多公尺，還精準的閃過1輛正在倒車的休旅車，過程全被監視器拍下，影片PO網網友幽默喊話「不棄養請認領」；警方則提醒貨物應綑綁牢固，否則不僅可能造成用路人危險，恐還將吃上罰單。

    民眾指出，本月8日她出門時發現家門口竟然有2個相疊的大型菜籃，調閱監視器才發現，這2個菜籃子竟然是從很遠的地方被強風吹過來，在大馬路飄移了至少50公尺之遠；她把菜籃子放在家門口旁，呼籲失主盡快出來認養。這陣子鹿港地區風勢非常強勁，她平常騎機車時都會被吹到不穩，也難怪這2個比較輕的菜籃會被強風對著跑。

    影片顯示，這2個菜籃在大馬路上飄移50多米之遠，中途還「自動」閃過1輛正在倒車的休旅車，最終停在大馬路上，過往的車輛紛紛閃避，所幸未發生碰撞事故。

    鹿港警分局福興分駐所長翁靖凱呼籲，若在路上堆積物品而影響用路人的安全，將處以1200元以上2400元以下罰鍰。

    2個相疊的大型菜籃被強風吹著跑，還閃過正在倒車的休旅車。（圖由民眾提供）

    2個相疊的大型菜籃被強風吹著跑，還閃過正在倒車的休旅車。（圖由民眾提供）

    2個相疊的大型菜籃被當街飄移，車輛紛紛閃避。（圖由民眾提供）

    2個相疊的大型菜籃被當街飄移，車輛紛紛閃避。（圖由民眾提供）

    2個大型菜籃放在民宅前等待失主認領。（圖由民眾提供）

    2個大型菜籃放在民宅前等待失主認領。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播