獨家》南市海產店命案兇手仍判6年 死者母：對方一再挑釁兒子 會再上訴

2024年的除夕夜，綽號麻糬的鄭姓男子（白衣者）與當時在台南東區生產路經營海產店的老闆周元良（面對鏡頭者）在店內爆發肢體衝突，周男涉持刀刺死鄭男。台南高分院仍判周男6年徒刑，死者母親痛訴不服判決、會再上訴。（資料照）

2024年春節除夕夜，鄭姓男子到台南東區生產路1家海產店找老闆周元良理論，兩人爆發肢體衝突，周男涉持折疊刀刺死鄭男，一審判刑6年，今天二審仍判周嫌6年徒刑。對此，鄭男母親傷心地說，無法接受此判決結果，會與律師討論後再上訴，且此案是兇手在案發前一再挑釁鄭男，她兒子氣得受不了才會去找周男理論。

一審判決表示，周元良與鄭姓男子是為了友人的債務問題，雙方在網路臉書上起爭執。鄭男母親說，據她了解案發前，周男一直在網路挑釁、對鄭男嗆聲與騷擾；案發當天除夕夜，周男還打電話給鄭男持續挑釁，鄭男被氣得受不了、才偕哥哥一起到海產店找周男理論。

鄭男母親表示，根據該店監視器影像，鄭男一到海產店是拿斧頭作勢要嚇唬周男，並非真的對周男揮砍，沒想到周男反持刀對她兒子痛下殺手，讓她兒子就此與她天人永隔。

鄭母強調，她無法接受一、二審只認定周嫌傷害致死的6年判決刑度，周男在法院開庭時不曾對鄭男家屬道歉，迄今還欠她一個道歉，且周男之前在臉書嗆說出事有錢賠償，後來在開庭時卻說沒錢賠償死者家屬，對受害人家屬沒有道歉也沒有和解，周男交保出來後在外頭逍遙，她無法原諒周男殺死她兒子的犯行，只判他6年徒刑，實在沒有天理！

