為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    年輕女車手「出車」多次 到台東面交首度「翻車」

    2026/01/12 11:03 記者劉人瑋／台東報導
    警方在偵防車上等待許久，待女車手一下車、走到車行前就將她逮捕。（警方提供）

    警方在偵防車上等待許久，待女車手一下車、走到車行前就將她逮捕。（警方提供）

    台東警方近日逮捕一名年輕女車手，她「出車」多次，第一次翻車，日前與被害人相約火車站前車行，當她下火車到了車行前，上了被害人車、拿走現金，便下車回到車行，想搭下班火車離開，這時埋伏警方現身將她逮捕。

    警方去年10月接獲報案，民眾稱其父親因假投資被騙上百萬元，這次又要面交現金，實在看不下去，希望警方幫忙逮人，也能取回被詐款項。

    警方發現，詐團成員在臉書搭訕、與被害人加為好友，隨後再加入其LINE帳號，起初詐騙集團成員透過LINE每日噓寒問暖，降低被害人戒心後，再介紹被害人加入由詐騙集團建置虛假投資平台，對其宣稱「高收益」、「投資回報率高」等誘人條件，吸引其上車，投入現金購買虛擬貨幣，使被害人加入非官方認證的投資平台APP，並於平台內買賣虛擬貨幣，再由專員上門與被害人進行面交取款，並假意將虛擬貨幣轉入被害人虛擬帳戶。

    雖然被害人還是聲稱「APP上的數值一直跳動，這次應該可以換回現金」，但家人實在看不下去而報案，台東縣刑大獲報後組成專案小組，日前在台東車站前的車行逮捕22歲的李姓年輕女車手，現場查扣手機1支、47萬元等證物。

    警方表示，李姓女車手先前已在全台各處取款多次，這次第一次到台東取款卻翻車，全案依刑法詐欺罪嫌，移送台東地檢署偵辦，經檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

    警方在偵防車上等待許久，待女車手一下車、走到車行前就將她逮捕。（警方提供）

    警方在偵防車上等待許久，待女車手一下車、走到車行前就將她逮捕。（警方提供）

    警方在偵防車上等待許久，待女車手一下車、走到車行前就將她逮捕。（警方提供）

    警方在偵防車上等待許久，待女車手一下車、走到車行前就將她逮捕。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播