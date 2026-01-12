為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市民宅藏德州撲克賭場 警逮場主、女荷官及賭客9人

    2026/01/12 10:46 記者陸運鋒／台北報導
    警方查扣賭資、籌碼、德州撲克桌及相關賭具等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣賭資、籌碼、德州撲克桌及相關賭具等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓男子租下台北市大安區1處民宅，暗中經營德州撲克賭場，警方接獲線報進行蒐證，上週見時機成熟後，專案小組持搜索票進入，當場查獲陳姓場主、女荷官及7名賭客，扣得賭資9萬餘元、抽頭籌碼近5千元等證物，詢後移送偵辦。

    大安警分局調查，41歲陳男於去年12月初開始，每月花10萬元承租大安區瑞安街某民宅1樓及地下室，私設德州撲克賭場，並以每小時800元聘請41歲陳姓女荷官，且成立LINE群組拉入熟識友人攬客，而每局賭客將付出1000元抽頭金。

    據知，由於該地址出入複雜，轄區瑞安街派出所警方接獲檢舉後，隨即成立專案小組蒐證，警方在本月5日見時機成熟後，由派出所長陳春玄帶隊持搜索票前往，只見該賭場連大門都關好，警方進入後喝令所有人「不要動」，當場逮捕場主陳男、荷官陳女、賭客李姓及蔡姓男子共9人。

    警方今指出，現場共查扣賭資9萬6100元、賭客籌碼12萬500元、抽頭籌碼4900元、德州撲克桌1張及相關賭具一批等證物，警詢時，陳男及陳姓女荷官坦承犯行，警詢後，將2人依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，其餘7名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

    警方呼籲，對任何形式非法賭博行為均將持續強力查緝，絕不寬貸，呼籲民眾切勿心存僥倖觸法。

    警方上門查緝時喝令在場所有人「不要動」，當場逮捕陳姓場主、女荷官及賭客共9人。（記者陸運鋒翻攝）

    警方上門查緝時喝令在場所有人「不要動」，當場逮捕陳姓場主、女荷官及賭客共9人。（記者陸運鋒翻攝）

