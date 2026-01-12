為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    愛孫心切兼職打工 7旬嬤差點淪為詐團車手

    2026/01/12 09:49 記者蘇福男／高雄報導
    高雄70多歲阿嬤求職，誤信詐團「工作簡單、代收現金、日薪2000元」說詞，差點淪為高齡車手。（岡山警方提供）

    高雄70多歲阿嬤求職，誤信詐團「工作簡單、代收現金、日薪2000元」說詞，差點淪為高齡車手。（岡山警方提供）

    高雄1名70多歲阿嬤愛孫心切，想多分擔家計，辭去清潔工作，透過網路尋找兼職機會，阿嬤誤信詐團「工作簡單、代收現金、日薪2000元」說詞，到岡山火車站前收款並轉交款項，巡邏警方眼尖發現阿嬤神情緊張、舉止有異，主動上前關懷查證，成功攔阻阿嬤淪為高齡車手。

    岡山警分局壽天派出所6日晚間執行巡邏勤務時，在岡山火車站前1家超商，發現70多歲阿嬤神情緊張、頻繁查看手機，員警主動上前關懷查證，成功攔阻這起假求職詐騙案。

    阿嬤告訴警方，原本從事清潔工作，因心疼孫子近期工作不穩，年關將近，想多分擔家計，於是辭去清潔工作，上網尋找兼職打工機會，對方告訴她「工作簡單、代收現金、日薪2000元」，要求她前往指定地點收取並轉交款項。

    員警耐心聽完阿嬤說明後，立即研判為典型車手招募手法，當場向阿嬤說明詐騙集團常利用長輩從事取款、轉交金錢的犯罪模式，並分享多起「高齡車手」遭利用後反遭究責、身陷刑責的實際案例。

    阿嬤聽聞後十分震驚，驚覺自己差點從「想幫家人的阿嬤」，變成「詐騙集團的幫兇」，當場紅了眼眶，頻頻向警方致謝：「還好有警察，不然一輩子的清白就沒了！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播