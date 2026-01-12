愛孫心切兼職打工 7旬嬤差點淪為詐團車手

高雄70多歲阿嬤求職，誤信詐團「工作簡單、代收現金、日薪2000元」說詞，差點淪為高齡車手。（岡山警方提供）

高雄1名70多歲阿嬤愛孫心切，想多分擔家計，辭去清潔工作，透過網路尋找兼職機會，阿嬤誤信詐團「工作簡單、代收現金、日薪2000元」說詞，到岡山火車站前收款並轉交款項，巡邏警方眼尖發現阿嬤神情緊張、舉止有異，主動上前關懷查證，成功攔阻阿嬤淪為高齡車手。

岡山警分局壽天派出所6日晚間執行巡邏勤務時，在岡山火車站前1家超商，發現70多歲阿嬤神情緊張、頻繁查看手機，員警主動上前關懷查證，成功攔阻這起假求職詐騙案。

阿嬤告訴警方，原本從事清潔工作，因心疼孫子近期工作不穩，年關將近，想多分擔家計，於是辭去清潔工作，上網尋找兼職打工機會，對方告訴她「工作簡單、代收現金、日薪2000元」，要求她前往指定地點收取並轉交款項。

員警耐心聽完阿嬤說明後，立即研判為典型車手招募手法，當場向阿嬤說明詐騙集團常利用長輩從事取款、轉交金錢的犯罪模式，並分享多起「高齡車手」遭利用後反遭究責、身陷刑責的實際案例。

阿嬤聽聞後十分震驚，驚覺自己差點從「想幫家人的阿嬤」，變成「詐騙集團的幫兇」，當場紅了眼眶，頻頻向警方致謝：「還好有警察，不然一輩子的清白就沒了！」

