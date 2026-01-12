為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不冷嗎？潮州驚現露屁男 尾隨垃圾車佯撿垃圾「展示」

    2026/01/12 09:57 記者陳彥廷／屏東報導
    潮州驚現尾隨垃圾車的露屁男。（記者陳彥廷攝）

    潮州驚現尾隨垃圾車的露屁男。（記者陳彥廷攝）

    近期氣溫急降，屏東潮州卻傳出有男子不畏寒竟出門露屁股，而且專挑垃圾車出沒時，疑似就為向丟垃圾的眾人「展示」，猥褻行徑引來民眾投訴，直批「噁心」。

    這名不明男子近期又被發現斷斷續續的出沒在潮州數個垃圾車路線人潮聚集處，會被認出就是光溜溜的屁股蛋和車牌是一模一樣。

    民眾投訴，該名怪異男子總是在下午時分伴隨著垃圾車到來前，出現在附近路口等候，有時因為手上沒有垃圾，還會自帶夾子「撿垃圾」，裝作熱心撿垃圾，藉此與旁人一同擠到垃圾車前丟垃圾，噁心行徑被目擊，引發民眾批評。

    「不會冷嗎？」民眾大酸，明明天氣冷，這名男子卻硬要脫褲丟垃圾，顯然就是要秀給別人看，又挑大家為丟垃圾一定出門的時間，相當噁心。

    潮州鎮公所指出，目前沒有接到回報類似情形，會請隊員嚴加注意。警方則說，疑似不當裸露情形經查尚未獲民眾報案，影響公共觀感部分，基於維護公共秩序及社會善良風俗，將派員前往查訪並進行勸導約制，若再犯屬實將依《社會秩序維護法》相關規定依法裁罰。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    潮州驚現尾隨垃圾車的露屁男。（記者陳彥廷攝）

    潮州驚現尾隨垃圾車的露屁男。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播