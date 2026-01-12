為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化男帳戶給詐團害16人被詐乾！辯中「美人計」 法官判無罪

    2026/01/12 09:35 記者顏宏駿／彰化報導
    男子為美女寄出帳戶、提款卡，結果害16名被害人匯入121萬元，示意圖。（資料照）

    男子為美女寄出帳戶、提款卡，結果害16名被害人匯入121萬元，示意圖。（資料照）

    彰化縣張男提供帳戶給詐團，造成16名被害人共損失121萬元，他辯稱自己是中了「美人計」，一名香港女跟他「互許終身」，還先寄來20萬港幣「表示誠意」，但對方說，這筆錢卡在海關，要用3個帳戶和密碼，才能領出，他依約寄出，結果中計，「美女」此後音訊全無，還因涉及詐欺罪被逮。法官認為，張男並無主觀犯意，引用刑事訴訟法第154條第2項及第301條第1項，認為檢方所提證據不足形成有罪心證，判決無罪。

    張男在法庭上堅決否認有犯意。他辯稱，自己2023年11月間在網路上認識自稱香港女子的「陳曉丹」，雙方迅速發展為情侶關係，互稱「老公老婆」。「陳曉丹」表示要來台灣定居，先匯款20萬港幣至其台銀帳戶，但遭扣押，「陳曉丹」要求他聯絡「李專員」處理，張男信以為真，便寄出3張提款卡並提供密碼，後來又匯5萬元給「李專員」指定的帳戶，當作是資金解凍費用，後來就音訊全無。

    給果他寄出的帳戶，先後有16人，共計匯入121萬元到張男提供的帳戶，被害人報案，警方循線逮捕張男，他男說，「我不是詐騙犯」，強調自己也是受害者，受騙上當。但仍被檢方提起公訴。

    該案進入彰化地院審理，張男秀出自己跟「陳曉丹」的對話截圖，對方提到「親愛的什麼時候發你的帳戶給我了，我想早點回去見你」、「我給你匯款的事情我們兩個知道就好喔，因為這是我們的秘密，你不可以跟別人講喔，台灣比較亂，我不希望人家知道我有錢」，張男也提出他匯出5萬元的單據。

    法官表示，公訴意旨認被告所為亦涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，但被告可能遭詐欺而交付帳戶、密碼，即難逕認其主觀上有洗錢犯意，因此判決無罪。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播