彰化男帳戶給詐團害16人被詐乾！辯中「美人計」 法官判無罪

彰化縣張男提供帳戶給詐團，造成16名被害人共損失121萬元，他辯稱自己是中了「美人計」，一名香港女跟他「互許終身」，還先寄來20萬港幣「表示誠意」，但對方說，這筆錢卡在海關，要用3個帳戶和密碼，才能領出，他依約寄出，結果中計，「美女」此後音訊全無，還因涉及詐欺罪被逮。法官認為，張男並無主觀犯意，引用刑事訴訟法第154條第2項及第301條第1項，認為檢方所提證據不足形成有罪心證，判決無罪。

張男在法庭上堅決否認有犯意。他辯稱，自己2023年11月間在網路上認識自稱香港女子的「陳曉丹」，雙方迅速發展為情侶關係，互稱「老公老婆」。「陳曉丹」表示要來台灣定居，先匯款20萬港幣至其台銀帳戶，但遭扣押，「陳曉丹」要求他聯絡「李專員」處理，張男信以為真，便寄出3張提款卡並提供密碼，後來又匯5萬元給「李專員」指定的帳戶，當作是資金解凍費用，後來就音訊全無。

給果他寄出的帳戶，先後有16人，共計匯入121萬元到張男提供的帳戶，被害人報案，警方循線逮捕張男，他男說，「我不是詐騙犯」，強調自己也是受害者，受騙上當。但仍被檢方提起公訴。

該案進入彰化地院審理，張男秀出自己跟「陳曉丹」的對話截圖，對方提到「親愛的什麼時候發你的帳戶給我了，我想早點回去見你」、「我給你匯款的事情我們兩個知道就好喔，因為這是我們的秘密，你不可以跟別人講喔，台灣比較亂，我不希望人家知道我有錢」，張男也提出他匯出5萬元的單據。

法官表示，公訴意旨認被告所為亦涉犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，但被告可能遭詐欺而交付帳戶、密碼，即難逕認其主觀上有洗錢犯意，因此判決無罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

