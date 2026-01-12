猛男秀舞者持雙刀攔車被逮 凌晨傳出想掙脫戒具自殘送醫

翁男持雙刀恐嚇路過車輛，且車內還藏有毒品，被警方鳴槍逮捕。（民眾提供）

翁姓猛男秀舞者昨日晚間8時許，駕駛一輛黑灰色皮卡車行經新北市金山區環金、中正路口某超商前，突然手持雙刀下車，攔車作勢攻擊，被警方追捕後，帶回偵訊，並於車內起出喪屍煙彈，但本人卻不願接受快篩。今日凌晨，翁男作勢要掙脫戒具，甚至出現自殘情形，目前已被警方送往醫院戒護救治。

新北市金山警分局昨日鳴槍逮人後，將44歲翁男帶回訊問，並通知家屬到場協助。

據悉，家屬指稱翁男罹有思覺失調症，情緒不穩定，但翁男見家屬抵達，仍不願配合警方偵辦，堅持不快篩。今日凌晨3時許，翁男在分局內拉扯戒具，且用頭撞擊牆面，戒護員警見狀，第一時間將人送往醫院就醫。

醫生則檢查出，翁男疑似有橫紋肌溶解情形，需在住院觀察一天，方能釐清病症，再移送法辦。

而在翁男的粉絲專頁上，留有一張多年前他曾以猛男身分出席知名歌手郭靜簽唱會的照片，見身材壯碩的翁男抱起郭靜，當時報導的媒體還稱他為激似Rain的猛男；另他也於粉專上，張貼參加李威、利菁等多名藝人的派對。

