又有偷兒在日月潭文武廟「舒淇許願池」栽了 判刑2個月

日月潭文武廟許願池，因明星舒淇捐建，其中一座聚寶盆上面還刻有她的本名和藝名。（資料照）

日月潭知名景點文武廟，其由明星舒淇捐建而被稱為「舒淇許願池」，去年7月下旬一連5天，遭杜姓男子潛入池中撈錢，每次撈900至1500元的硬幣，守衛後來發現錢幣日少而報警，警方查出5次皆杜男偷竊，南投地院法官審酌其前年才竊盜案出獄，且未賠償廟方，加重其刑，判處2個月有期徒刑。

主祀關聖帝君、孔子、岳飛的日月潭文武廟，廟中的許願池在2011年興建時，知名影星舒淇到文武廟拜拜，得知廟方正在籌建許願池，就慷慨捐獻400萬元設置2座聚寶盆，其中1座聚寶盆就刻有舒淇與其本名林立慧。文武廟許願池也因舒淇而聲名大噪，也成為遊客造訪該廟拍照的另類景點。

2019年才有陳姓男子偷撈許願池中硬幣近2800元，不到幾天就被警方查獲，當時他花掉600元，交還2198元，南投地院判處拘役30日。

隔了6年，1名有竊盜前科的杜姓男子，因為缺錢腦筋動到許願池，去年7月15日凌晨1時43分走進文武廟，再翻越樓梯圍牆躲監視器鏡頭，跳進池中撈了1500元的硬幣，錢花掉後，7月21日、23日、24日、25日凌晨再用相同方式到「舒淇許願池」投硬幣，3次撈1000元，一次撈900元。該廟守衛隔月發現池中硬幣變少而報警，警方調監視畫面追查出是杜男，而他前年3月才因竊盜罪縮短刑期出獄。

杜男坦承偷「舒淇許願池」硬幣5次，但錢都用光而未能歸還，也未與廟方和解賠償，南投地院考量他出獄1年多再犯案而加重其刑，以竊盜罪名判處有期徒刑2個月，若易科罰金折合6萬元。

