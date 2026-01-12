百歲人瑞下車心臟突停止倒地 休假消防小隊長及時搶救保命

基隆市消防局百幅分隊小隊長李岳錡趕緊幫老翁施作CPR。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市一位百歲人瑞昨（11）日上午10時許在基隆公車循環站下車時突然倒地，當場失去生命徵象（OHCA）。所幸基隆市消防局百福分隊小隊長李岳錡剛好休假路過，及時協助實施心肺復甦術（CPR），經兩輪搶救，成功讓老翁恢復心跳。趕抵的救護人員接手後將患者送醫，保住人瑞一命。

李岳錡當時正準備要捐血，突然聽見民眾驚呼，趕緊向前查看，發現老翁狀況後，立即發揮職業本能上前實施急救。馬上接受進行第二輪CPR搶救，並請同行的妻子報案，消防局119執勤員請對方手機開擴音，指示CPR注意事項。

請繼續往下閱讀...

李員完成約1至2個按壓循環急救過程後，患者已恢復自主循環，對疼痛刺激也出現反應，此時消防局救護車也迅速抵達現場，並接手送醫，現場急救行動圓滿成功，民眾一陣讚賞與歡呼，經送往部立基隆醫院檢查治療後已恢復意識。

消防局提醒，CPR操作應掌握「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」四大原則，按壓深度約5至6公分、速率每分鐘100至120次。確保每次按壓後完全回彈，儘量避免操作中斷。

當心跳停止後，腦部在4至6分鐘內即可能因缺氧造成不可逆傷害，每延誤1分鐘，存活率將下降約10%。因此，在救護人員到達前，現場民眾立即實施CPR，是決定生死的關鍵因素。

基隆市消防局長游家懿表示，冬季氣溫偏低，心血管疾病發作風險增加，如民眾可以及早辨識OHCA徵象並勇敢實施CPR，甚至配合AED使用，即可大幅提升存活率。同時鼓勵市民積極學習CPR與AED操作，共同建立完整「生命之鏈」。

消防隊員趕抵現場，接手搶救。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法