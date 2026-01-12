羅生門？士檢否認嗆「筆錄愛怎麼寫就怎麼寫」 律師再提4反駁：敢公開錄音嗎

士林地檢署。（資料照）

台北市士林警分局應姓、葉姓警員於2022年因處理無牌車涉貪案，歷經三年審理，最高法院判無罪定讞。不過，辯護律師黃子欽踢爆案外案，指控承辦檢察官於偵查期間不僅漏記辯方意見，更嗆「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫！」對此，士林地檢署時隔一日澄清，檢察官並未說過；律師黃子欽昨再提4點反駁，痛批檢方避重就輕，並要求公開現場錄音檔；雙方各執一詞，成為羅生門。

律師黃子欽9日先指出，過去為士林分局員警涉貪案件時，承辦檢察官與辯護人意見不合，竟嗆聲：「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫！」甚至放話稱，「辯護律師不簽（筆錄），那被告簽名。」

請繼續往下閱讀...

士檢澄清：檢察官並未表示

針對指控，士林地檢署10日發布新聞稿回應，經查證當天紀錄，檢察官確實有記載被告與律師意見，且當庭諭知「庭後具狀」是考量案件複雜度的合理處置，駁斥檢察官並未說出「筆錄愛怎麼寫就怎麼寫」等爭議性對話，強調一切依法行使職權。

律師昨再提四反駁：士檢敢不敢公開錄音？

面對士檢的否認，黃子欽11日再發文批評士檢新聞稿根本是「自說自話」，並提出四大質疑，士檢的回應全基於「筆錄文字」，卻完全不敢提當天的訊問錄音檔，「筆錄是檢察官控制的，當然不會寫自己違法的話。士檢敢公開錄音給全國民眾聽嗎？」

黃子欽補充，現場除他之外，還有劉姓律師及兩名警察被告，共4人可作證，「難道大家集體幻聽？」他也質疑，若檢察官一開始就同意律師表示意見，為何整份電腦打字的筆錄中，關鍵的「諭知庭後具狀表示意見」11個字，要等律師抗議後才用「手寫」補上？這證明了當初確實有阻攔。

最後，黃子欽說，事情曝光後收到多位士檢內部人員私訊，暗示該名檢察官並非首次行為不檢，也不解士林地檢署為何要為一個人毀掉司法信譽，痛批這種隱匿事實的做法只會傷害人民對司法的信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法