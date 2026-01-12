為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中2025科技執法十大路口出爐狂開17萬件！ 這裡奪冠

    2026/01/12 07:35 記者陳建志／台中報導
    台中市警局交大統計2025年前10大科技執法路口，其中西屯區環中路與市政路口奪冠，1年開出4萬9559件。（記者陳建志攝）

    台中市政府警察局在全市68處路口建置交通違規科技執法，取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛等易肇事違規態樣，經市警局交大統計，2025年前10大科技執法路口就開了17萬7901張罰單，其中西屯區環中路與市政路口奪冠，全年共開出4萬9559件，警方呼籲民眾依規定行駛避免受罰。

    據市警局交大統計，2025年全年科技執法取締，冠軍由西屯區市政路與環中路口拿下，共取締4萬9559件；第2名是北區中清路與五權路口，全年開出2萬9228件；第3名則是北區太原路與崇德路口，共開出2萬6997件。

    市警局交大表示，2025年前10大科技執法路口，依取締件數排序如下：

    （一）西屯區市政路與環中路口：4萬9559件

    （二）北區中清路與五權路口：2萬9228件

    （三）北區太原路與崇德路口：2萬6997件

    （四）烏日區高鐵東路與高鐵五路口：1萬7072件

    （五）神岡區中山路與大富路口：1萬2710件

    （六）北屯區環中東路與太原路口：1萬1359件

    （七）太平區市民大道與環中東路口：9195件

    （八）神岡區中山路與大洲路口：9023件

    （九）西區台灣大道與五權路口：6729件

    （十）西屯區台灣大道與黎明路口6029件

    市警局交大強調，科技執法目的是為了降低交通事故及疏導交通順暢，透過科技輔助執法、強化道路工程改善及持續交安宣導等面向，降低交通事故發生風險，營造安全有序的交通環境，呼籲用路人務必遵守交通標誌、標線及號誌指示，切勿闖紅燈、跨越雙白線或任意違規行駛。

    台中市警局在全市68處路口建置交通違規科技執法，2025年前10大科技執法路口就開出17萬7901張罰單。（警方提供）

