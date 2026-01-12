為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    4歲男童奶音分不清 路口走失狂說「要找ㄅㄨㄅㄨ」、原來是愛犬

    2026/01/12 06:14 記者黃旭磊／台中報導
    男童父親（左）說，兒子童音稚嫩將「找ㄅㄨㄅㄨ」說成「找姑姑」。（讀者提供）

    男童父親（左）說，兒子童音稚嫩將「找ㄅㄨㄅㄨ」說成「找姑姑」。（讀者提供）

    台中市第四分局接獲民眾報案，稱4歲男童於南屯區公益路二段某店家門口獨自哭泣，情緒激動，還緊抓著路人衣角不放，男童嘴裡不停喊著「我要找姑姑」，哭聲稚嫩又急切，警方沿街詢問，就在距離現場約50公尺找到男童爸爸，這名爸爸說，男童愛犬「咘咘」總在旁陪伴，因童音稚嫩、發音不清被誤聽成「找姑姑」。

    警方今天表示，黎明派出所2日獲報，男童在公益路二段店家門口還緊抓路人衣角不放，嘴裡不停喊著「我要找姑姑」，稚嫩哭喊聲讓路人看了不捨，擔心男童走失，主動帶往派出所求助。

    警員陳致謙見男童哭到上氣不接下氣，貼心準備零食與玩具分散注意力，男童不斷重複想要找「姑姑」，完全不知住家地址，為了與家人團聚，員警拿著男童照片返回公益路走失地點，沿街詢問周邊店家，而就在距離現場約50公尺處，男童爸爸赫然發現照片竟是自己寶貝兒子，連忙表明身分並趕赴警所接回男童。

    男童父親說，兒子常在工作地點附近遊玩，身旁總有名叫「咘咘」狗狗陪伴，當天因「咘咘」未出現，男童心情低落，越等越委屈，才會一路哭喊「我要找咘咘」，卻因童音稚嫩、發音不清被誤聽成「找姑姑」，所幸經警察溫暖守護下才能平安返家。

    第四警分局呼籲，家長應避免讓年幼孩童獨自在外活動，並可事先教導記住父母姓名、聯絡方式，以利緊急時求助，另提醒民眾若發現疑似走失兒童，可撥打110報案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播