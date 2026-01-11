天降鐵板牽車經過險被砸 高雄富邦凹子底停工罰9萬

富邦凹子底開發案全力趕工。（資料照，記者葛祐豪攝）

全力趕工中的高雄富邦凹子底開發案，今（11日）下午突然天降工地鐵板，壓倒停在路邊機車，差點波及民眾；工務局建管處勘查後，祭出9萬元罰鍰並勒令停工。

富邦凹子底開發案基地2022年3月開工，預計2027年完工，將建造地上47層、最高塔樓近240米的複合型商辦大樓，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等設施，目前漢神百貨三館、南仁湖開設的高雄海洋館、柏文旗下的運動娛樂事業都確定進駐。

有民眾在「脆」平台發文，指今天下午走在高雄市博愛路的大使命教會，對面富邦大樓工地飛來金屬橫禍，眼睜睜看著壓倒摩托車3台，旁邊女生剛好牽車出來，差幾秒砸到她，有驚無險，感謝教會的人出來關心安慰，「真是命大～哈利路亞！」

由於此案已影響公共安全，建管處獲報通知後，立刻委請土木技師公會派員前往勘查，現場會同起、承造人確認本次災害原因，立即責令承造人改善缺失並勒令停工。

建管處指出，本案違反建築法第63條：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，並依同法第89條處承造人9萬元罰鍰並勒令停工。已責成承造人積極改善，並針對建築工地安全設施全面檢討改善，積極與車輛所有權人協調賠償修繕事宜。

工地鐵板從此處掉落。（建管處提供）

遭工地鐵板壓倒的機車。（建管處提供）

