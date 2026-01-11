誠正中學學員2度遭群毆右眼失能 9人連帶賠償211萬

法務部矯正署誠正中學高姓學員遭4名學員拳打腳踢，右眼重傷，更換宿舍後不到半個月又被5名學員打傷眼睛導致視神經萎縮、視力惡化，高男憤而向9人連帶求償311萬，新竹地院判賠211萬。（資料照）

法務部矯正署誠正中學高姓學員遭4名學員拳打腳踢，右眼受重傷，更換宿舍後不到半個月又被5名學員打傷眼睛導致視神經萎縮、視力惡化，高男憤而向9名學員連帶求償300多萬元，新竹地院認定他此生雙眼已無法協同作用，判賠211萬。

高男說，113年4月15日下午在誠正中學內，他因不服遭劉男壓住頭部，起身欲按報告燈，遭劉男等4人徒手毆打及持塑膠水桶敲打頭部、顏面，他不堪眾人圍毆倒地後，4人仍繼續上前踢、踹，導致他頭部外傷、腦震盪、右眼創傷性視神經病變，經治療仍遺有右眼視神經萎縮、嚴重減損一目視能之重傷害。

請繼續往下閱讀...

事後高男因有安全疑慮，乃更換宿舍，不料113年4月28日晚間在誠正中學內，張男等5人在晚點名後因不滿高男未穿拖鞋走進水房處理漏水，竟徒手毆打及腳踹或持鋼鍋、水桶、置物箱毆打，並腳踹高男，致高男右眼原有傷勢惡化，終致右眼視神經萎縮、視能嚴重減損、右側顴骨閉鎖性骨折、門牙斷2顆、鼻竇出血、鼻中膈彎曲。

113年6月高男經新竹台大醫院檢查診斷右眼視神經受損，視力已無法改善而終止治療。高男對9人連帶求償醫藥費與因視力失能喪失勞動能力，加上精神慰撫金，合計共311萬元。

法官調查，高男因案於誠正中學受感化教育，卻在舍中先後遭同住的9人共同施暴毆打，頭、面部及身體各處，右眼甚因視神經萎縮致視能嚴重減損，9人逕自以身形、人數優勢訴諸肢體衝突解決，被害人遭此暴力傷害，身心上必更加煎熬。

高男一眼視能缺損，視野將形成盲區，雙眼無法協同作用，大腦難以準確判斷物體距離和深度，導致立體視覺感知能力降低，進行需要精確手眼協調的活動（如倒水、穿針、接拋物），及行走在樓梯、不平坦的地面或穿越馬路需判斷適當距離時亦生困難，意外風險並將因此增加，影響未來日常生活、職涯發展甚鉅，非普通皮肉傷痛所能比擬，必致精神及肉體上感受莫大痛苦，故判准精神慰撫金100萬元；加上醫療費用及因視力失能喪失勞動能力，合計判9人需連帶賠償高男211萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法