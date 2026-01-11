關1天抵8萬！彰化男交8人頭帳戶、詐55人1億元 只需坐牢3年半

張男交出8個人頭帳戶，詐得1億餘元，被判3年6月徒刑。（示意圖，資料照）

彰化縣張男加入詐騙集團，指揮手下虛設空殼公司並辦理公司帳戶，或以每本15萬元代價收購空殼公司帳戶，再提供詐團使用。1年內收到8個帳戶，先後有55名被害人匯1億262萬元進這8個人頭帳戶。張男被警方帶回偵訊，供出帳戶來源和取得細節，彰化檢方已起訴9人；彰化地方法院就張男涉案部分，日前審理終結，法官認為他觸犯55罪、判處3年6月徒刑。民事部分面臨1億262萬餘元求償。

判決書指出，張男與其他被告分工細密，造成金流斷點，讓警方難以追查，55名被害人損失鉅大，有人畢生積蓄全成泡影，影響社會治安及個人財產安全，惟被告最終坦承犯行，審酌其為首犯，依其犯罪動機、手段、被害人所生損害，判處3年6月徒刑。

請繼續往下閱讀...

一名法界人士說，張男因為是首犯，又坦承犯行，法官量刑較低。如果張男沒有財產，相當於用3年6月（1275天）換1億262萬餘元，相當於關1天就「抵」8萬元，相當划算。

該案彰化檢方依張男供訴追查，分3波起訴9名被告，其中只有張男坦承犯行，他供出自己如何指揮手下成立公司，取得2個人頭帳戶，又以15萬元代價向部分被告取得6個公司帳戶，他將帳戶交給1名叫「譚一國」的人。警方於2024年發動2波搜索，其他被告均否認犯行，僅坦承以2萬至3萬元代價將公司帳戶賣給張男，他們不知張男會拿去詐騙。

根據檢方起訴書，2023年2月起，先後有55名受害人匯入5萬至1200萬不等的的款項進入張男所取得帳戶，隨即被提領一空，1年內總共匯入金額為1億262萬元。所有被害人都是透過網路「穩賺不賠」廣告而踩坑，其中有2人損失逾千萬元，一人損失900萬元，另有5人損失約500萬元，其餘約在百萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法