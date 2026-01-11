防汛路傳巨響！精神不濟撞斷電桿 雲林虎尾33歲男車毀脫困送醫

張男疑精神不濟、返家途中自撞，電桿應聲斷裂，所幸人脫困意識清醒，由救護人員送醫治療。（記者李文德攝）

雲林縣虎尾鎮今（11）日晚間接近9點，發生1起自撞事故，駕駛黑色休旅車33歲張姓男子疑似精神不濟，返家途中經過虎尾鎮防汛道路時，車輛偏離撞擊電桿，電桿應聲斷裂，車頭嚴重毀損。所幸駕駛自行脫困，身上有擦挫傷且頭暈，由救護人員送醫救治，至於詳細事故原因仍有待釐清。

今晚8點50分左右，穎川里防汛道路忽聞巨響，驚動當地民眾，雲林縣消防局接獲民眾報案，指一輛休旅車自撞，人已脫困。救護人員抵達現場，將頭暈的張男送醫治療。

目擊民眾說，當時看到黑色休旅車像是打滑般自撞，緊急報案，所幸人自行脫困。駕駛表示，開車時只覺得有點累，正要返回斗南家。

現場可見，黑色休旅車副駕駛側車頭幾乎全毀，車內2顆安全氣囊全爆開，地上碎玻璃及碎片滿地，電線桿連同電線倒在路面、一片狼藉。地方民眾表示，當時在堤防上慢跑，突然聽到一聲巨響，趕緊查看，想不到竟是發生車禍。

消防局指出，張男左手、右小腿擦傷，已送往虎尾若瑟醫院救治，至於詳細事故原因仍需由警方調查釐清。

休旅車頭毀損嚴重，安全氣囊也爆開。（記者李文德攝）

