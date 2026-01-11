為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    防汛路傳巨響！精神不濟撞斷電桿 雲林虎尾33歲男車毀脫困送醫

    2026/01/11 22:02 記者李文德／雲林報導
    張男疑精神不濟、返家途中自撞，電桿應聲斷裂，所幸人脫困意識清醒，由救護人員送醫治療。（記者李文德攝）

    張男疑精神不濟、返家途中自撞，電桿應聲斷裂，所幸人脫困意識清醒，由救護人員送醫治療。（記者李文德攝）

    雲林縣虎尾鎮今（11）日晚間接近9點，發生1起自撞事故，駕駛黑色休旅車33歲張姓男子疑似精神不濟，返家途中經過虎尾鎮防汛道路時，車輛偏離撞擊電桿，電桿應聲斷裂，車頭嚴重毀損。所幸駕駛自行脫困，身上有擦挫傷且頭暈，由救護人員送醫救治，至於詳細事故原因仍有待釐清。

    今晚8點50分左右，穎川里防汛道路忽聞巨響，驚動當地民眾，雲林縣消防局接獲民眾報案，指一輛休旅車自撞，人已脫困。救護人員抵達現場，將頭暈的張男送醫治療。

    目擊民眾說，當時看到黑色休旅車像是打滑般自撞，緊急報案，所幸人自行脫困。駕駛表示，開車時只覺得有點累，正要返回斗南家。

    現場可見，黑色休旅車副駕駛側車頭幾乎全毀，車內2顆安全氣囊全爆開，地上碎玻璃及碎片滿地，電線桿連同電線倒在路面、一片狼藉。地方民眾表示，當時在堤防上慢跑，突然聽到一聲巨響，趕緊查看，想不到竟是發生車禍。

    消防局指出，張男左手、右小腿擦傷，已送往虎尾若瑟醫院救治，至於詳細事故原因仍需由警方調查釐清。

    休旅車頭毀損嚴重，安全氣囊也爆開。（記者李文德攝）

    休旅車頭毀損嚴重，安全氣囊也爆開。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播