    外國籍貨船直朝七美方向航行 澎湖海巡隊鎖定監控航跡

    2026/01/11 18:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    大盛輪航跡圖偏離往高雄航道，在七美附近航行。（擷自vesselfinder.com）

    近來中國灰色侵擾不斷，屢屢傳出權益貨輪破壞台灣海底電纜，企圖癱瘓台灣通訊，因此引發國安及海巡單位高度重視。今（11）日一艘隸屬於聖多美普林西比民主共和國的油品運輸船「大盛輪（DA SHENG）」在澎湖七美西南海域出現異常航行，長時間在該海域反覆徘徊，引發地方漁民及各界高度關注。

    今（11）日下午，「大盛輪」在10級強烈東北季風與逆浪的惡劣海象下，仍持續朝七美方向航行，與其原申報之目的港高雄方向明顯相反。根據船舶定位資料顯示，該船下午位於北緯23度03分、東經119度07分、距離七美僅約20海浬，動機不明。

    由於大盛輪逆風，朝七美一直開上七美西南16浬，航跡圖相當詭異，一直左右徘徊繞線，與一般貨輪避風閃風完全不同，目前保持2.5節航速，除了擔心是中國灰色侵擾一環外，也有可能肩負刺探、搜索及蒐集相關資料等任務，甚至走私或販油等犯罪，一切都必須相關單位進行釐清。

    針對大盛輪詭異航行，脫離原有航道方向怪異行為，澎湖海巡隊表示，連江艦雷達已經鎖定，並展開全程監控，只要大盛輪下錨停泊，立即進行驅離動作，絕不容許有任何非法行為，更捍衛我國主權，避免中國灰色侵擾更進一步影響台灣通訊功能。

