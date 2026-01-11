為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網紅情侶大門沒關手機被偷 驚慌報警靠這招找回來

    2026/01/11 18:54 記者陸運鋒／新北報導
    網紅情侶檔「H&Z赫茲九乘九」手機遭竊，2人向警方報案後，同時利用手機尋找功能發出聲響，所幸最後發現被棄置在路邊的手機。（記者陸運鋒翻攝）

    網紅情侶檔「H&Z赫茲九乘九」手機遭竊，2人向警方報案後，同時利用手機尋找功能發出聲響，所幸最後發現被棄置在路邊的手機。（記者陸運鋒翻攝）

    IG上有17萬多人追蹤網紅情侶檔「H&Z赫茲九乘九」，上週四（8日）因新北市中和民安街住處大門沒關，遭一名男子闖入後將iphone16 pro max手機偷走，2人向警方報案同時，利用手機尋找功能發出聲響，所幸在40分鐘後，發現被棄置在路邊的手機，而警方將比對嫌犯身分持續追查。

    赫茲九乘九昨在社群敘述此段過程指出，有竊賊趁他們在一樓住家整理東西不注意時，竟直接闖入將手機偷走，發現報警後循定位找手機，期間手機上鎖，嫌犯還不小心按到撥打電話，但告知對方是否可將手機歸還，對方都不講話，最後才發現手機被用垃圾袋包裹丟包路邊。

    此段影片引起網友熱議紛紛回應「按到自拍真的太好笑了」、「還好沒丟水溝」、「台灣警察很好，會跟你們一起去幫你們找」、「你要慶幸你們是在台灣，在香港被偷的不用半天就離境」、「真的很危險，來個陌生人如果持刀闖入…」。

    警方表示，洪男本月8日凌晨3時許在中和民安街女友住家，發現放置於客廳的手機不見，經調閱住家監視器，發現1名陌生男子趁該處鐵門未關，進入屋內將手機拿走，追蹤定位後，在距離400公尺的中和新生街巷內，發現報案人手機，約40分鐘左右尋回，將持續比對釐清嫌犯身分，並追查嫌犯下落。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播