網紅情侶大門沒關手機被偷 驚慌報警靠這招找回來

網紅情侶檔「H&Z赫茲九乘九」手機遭竊，2人向警方報案後，同時利用手機尋找功能發出聲響，所幸最後發現被棄置在路邊的手機。（記者陸運鋒翻攝）

IG上有17萬多人追蹤網紅情侶檔「H&Z赫茲九乘九」，上週四（8日）因新北市中和民安街住處大門沒關，遭一名男子闖入後將iphone16 pro max手機偷走，2人向警方報案同時，利用手機尋找功能發出聲響，所幸在40分鐘後，發現被棄置在路邊的手機，而警方將比對嫌犯身分持續追查。

赫茲九乘九昨在社群敘述此段過程指出，有竊賊趁他們在一樓住家整理東西不注意時，竟直接闖入將手機偷走，發現報警後循定位找手機，期間手機上鎖，嫌犯還不小心按到撥打電話，但告知對方是否可將手機歸還，對方都不講話，最後才發現手機被用垃圾袋包裹丟包路邊。

請繼續往下閱讀...

此段影片引起網友熱議紛紛回應「按到自拍真的太好笑了」、「還好沒丟水溝」、「台灣警察很好，會跟你們一起去幫你們找」、「你要慶幸你們是在台灣，在香港被偷的不用半天就離境」、「真的很危險，來個陌生人如果持刀闖入…」。

警方表示，洪男本月8日凌晨3時許在中和民安街女友住家，發現放置於客廳的手機不見，經調閱住家監視器，發現1名陌生男子趁該處鐵門未關，進入屋內將手機拿走，追蹤定位後，在距離400公尺的中和新生街巷內，發現報案人手機，約40分鐘左右尋回，將持續比對釐清嫌犯身分，並追查嫌犯下落。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法