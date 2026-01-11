女子夜店遭灌醉載往摩鐵遭2男性侵 1人賠45萬換緩刑

台中地院。（資料照）

台中市一名女子小琪（化名）前年底和女性友人前往台中西屯一家夜店包廂，當時阿雄（化名）、阿明（化名）已經在裡面，4人喝到凌晨3點兩女已經喝醉，阿雄、阿明叫計程車將兩人載到汽車旅館，兩人起色心對小琪性交、口交，阿明還錄影，直到小琪醒來察覺有異要求將影片刪除並報警，台中地院審理時，阿雄坦承犯行，並賠償小琪45萬元，法官考量已有悔意依法減刑，判1年8月徒刑，緩刑2年，阿明則待審結。

中檢調查指出，小琪前年10月20日凌晨，由一名女性友人帶她到台中西屯路一家夜店包廂，當時阿雄和阿明已經在裡面，4人在包廂內喝到凌晨3點左右，女友人已經泥醉，小琪也已酒醉精神不濟，阿雄和阿明叫計程車將兩人載往一家汽車旅館投宿。

請繼續往下閱讀...

兩人見小琪喝醉起色心，當天凌晨4點左右，先由阿明脫掉她的外褲、內褲對她性交、口交得逞，性交過程還拿手機拍攝小琪性器官，阿雄則趁阿明在對她口交時，同時對她性侵，最後並射精在小琪大腿上。

小琪直到酒醒察覺有異，質問兩人是否對她性侵？並要求兩人將手機內拍攝的性影像檔案刪除後請兩人離開，並在同日9點多與女性友人離開汽車旅館後就醫，後續在同年11月11日向警方報案，兩人在檢方偵辦時都坦承乘機性交，阿明也坦承有拿手機錄影。

台中地院審理時，阿雄坦承犯行，並與小琪以45萬元達成和解，法官認為阿雄有悔意，犯後態度良好，依刑法第59條規定減輕其刑，依乘機性交罪判處有期徒刑1年8月，緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法