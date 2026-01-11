通緝犯拒檢騎車落跑 警強勢圍捕搜出海洛因

李男逆向跑給警察追。（記者徐聖倫翻攝）

59歲李姓男子有多起毒品前科並遭通緝，昨下午他騎車行經新北市三峽街頭被巡邏員警攔下，李男起初假裝鎮定，趁警不注意騎車逃跑。雙方一陣追逐，警方最終順利將李男攔下，並在他身上搜出海洛因，且唾液篩檢呈陽性，當場將他逮捕法辦。

據悉，李男昨下午4時許騎車行經三峽區中正路一段，正好撞見巡邏員警，他為了不與警方對到眼，眼神閃爍、東張西望，詭異表情被員警進收眼底，當場上前將其攔停臨檢。李男起初假裝配合，隨後趁員警不注意，油門催了就跑，警方只能祭出強勢手段呼叫支援展開攔截圍捕。

李男亂跑亂竄老半天，最終還是逃不過制裁，於信義街被警方以優勢警力攔下制伏，並在他身上搜出1包海洛因粉末與6支針筒，唾液篩檢呈陽性。

李男百口莫辯，承認吸毒且毒駕，毒品為網路上購得，賣家資料他聲稱不記得，警詢後將李嫌依毒品、公共危險等罪嫌移送法辦。另李嫌逃逸過程中，違規行為多達14項，包括闖紅燈、未打方向燈、行駛人行道等，依法告發交通違規共14張，最高罰鍰新臺幣4萬3800元。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方扣回海洛因粉末。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回針筒6支。（記者徐聖倫翻攝）

