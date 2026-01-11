為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「泰安第一湯」出人命！ 苗栗警光山莊大眾池老翁溺斃

    2026/01/11 15:26 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗泰安警光山莊。（圖由警方提供）

    天氣冷颼颼，泡湯祛寒是最佳享受，不過，苗栗縣警察局泰安警光山莊，今（11）日下午1點半許，發生一名73歲老翁於大眾池溺水意外，經送醫急救，無力回天，檢警將於明天相驗。

    轄區大湖警分局初步了解，老翁今天偕同妻子、兒子前往泰安警光山莊泡湯，泡湯過程中，老翁因不明原因溺水，經民眾發現求救，由山莊主任通知泰安消防分隊救援送醫，經醫院搶救，無力回天，不排除身體因素，檢警將於明天相驗。

    泰安溫泉於日治時代即出名，稱「上島溫泉」又稱虎山溫泉，日警在此設有「警察療養所」，二次大戰後，更名為上島警察招待所。1978年6月間，已故總統蔣經國巡視，認為上島溫泉名稱不雅，改稱「泰安溫泉」。

    泰安警光山莊位處泰安溫泉源頭，有「泰安第一湯」美稱，吸引許多警職人員及其他協助警政業務的人員前往泡湯，新北市長侯友宜也是愛好者之一。除服務警職人員及其他協助警政業務人員住宿、泡湯，大眾池也對外開放，每人每次收費100元。

    泰安警光山莊位處泰安溫泉源頭，有「泰安第一湯」美稱。（圖由警方提供）

