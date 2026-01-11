為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃消結合市集推廣防災 模擬住宅濃煙、體驗油鍋起火撲滅

    2026/01/11 15:31 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃消結合市集推廣防災 模擬住宅濃煙、體驗油鍋起火撲滅，強化民眾居家防火觀念。（圖由中路分隊提供）

    桃消結合市集推廣防災 模擬住宅濃煙、體驗油鍋起火撲滅，強化民眾居家防火觀念。（圖由中路分隊提供）

    桃市府消防局第一大隊中路分隊今（11）日於桃園區龍安地區，結合「公益捐血暨假日市集活動」舉辦辦理消防安全宣導，透過互動式體驗關卡，將防災觀念深入社區，提升民眾居家防火與避難應變能力。

    中路分隊表示，此次活動規劃2大重點宣導關卡「濃煙模型屋」及「油鍋起火撲滅體驗」，濃煙模型屋透過安全無毒煙霧，模擬火災時濃煙快速竄升情形，讓民眾了解火場中濃煙的致命危險性，消防人員並在現場宣導「小火快逃、濃煙關門」重要觀念，說明開門若遇濃煙，應立即關門並對外求救，同時提醒住家各空間包含居室、廚房、樓梯等應設置住宅用火災警報器，以爭取寶貴逃生時間。

    另，油鍋起火撲滅體驗關卡，由桃園義消防火宣導隊現場示範油鍋起火的正確處置方式，說明切勿「潑水」，應立即關閉火源並使用鍋蓋覆蓋，阻絕空氣悶熄火勢的正確作法，強化民眾居家用火安全知識，降低廚房火災發生風險，另提醒民眾人離火熄，才能有效避免災害發生。

    中路分隊長張育瑄表示，消防安全教育需從社區扎根，透過結合公益捐血活動與假日市集，吸引更多居民主動參與，在輕鬆互動的氛圍中學習實用的防災知識，讓正確的防火與避難觀念融入日常生活。

    桃消結合市集推廣防災 模擬住宅濃煙、體驗油鍋起火撲滅，強化民眾居家防火觀念。（圖由中路分隊提供）

    桃消結合市集推廣防災 模擬住宅濃煙、體驗油鍋起火撲滅，強化民眾居家防火觀念。（圖由中路分隊提供）

    桃消結合市集推廣防災 模擬住宅濃煙、體驗油鍋起火撲滅，強化民眾居家防火觀念。（圖由中路分隊提供）

    桃消結合市集推廣防災 模擬住宅濃煙、體驗油鍋起火撲滅，強化民眾居家防火觀念。（圖由中路分隊提供）

