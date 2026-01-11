高雄3名無照騎車競速少年 遭重罰並吊扣牌照

高雄3名無照騎車競速少年遭重罰並吊扣牌照。（取自社會事新聞影音）

網路瘋傳高市三民區鼎金中街巷內機車競速影片，三民二分局獲報派出巡邏警網前往查處，調閱道路周邊監視器畫面，發現有4輛機車在巷內競速，今（11）日找到3名競速少年，均為未成年者，3人全無駕照，開單處6000元以上24000元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照1個月。

三民二分局今（11）日指出，9日上午11時20分許接獲報案，稱鼎金中街巷弄內有機車競速，鼎金所巡邏警網隨即前往並到場查處，員鼎金中街巷弄內有機車競速調閱道路周邊監視器畫面，發現有4輛機車在鼎金中巷內競速。

警方掌握騎乘駕駛蘇姓男子等人，今天通知到案說明，以完整釐清案情，迄今已3名少年到案說明。

警方表示，根據民眾檢舉影片，機車駕駛未戴安全帽，已違反道路交通管理處罰條例第31條第6項，可處新臺幣500元罰鍰；另於道路上從事競速行為，不僅違反道路交通管理處罰條例第43條第3項，可處汽車駕駛人新臺幣3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照，也違反道路交通管理處罰條例第43條第4項，吊扣該汽車牌照6個月。

警方強調若違反刑法第185條，損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役，或1萬5千元以下罰金，將駕駛依公共危險罪究辦；其餘在場助勢或教唆者，將依公共危險共犯偵辦。

該3名少年因無照騎乘機車，違反道路交通管理處罰條例第21條第1項製單舉發處6000元以上24000元以下罰鍰，機車所有人允許未領有駕駛執照之人駕駛其車輛，違反同條例第21條第6項規定可處6000元以上24000元以下罰鍰，並吊扣其汽車牌照1個月，同時將違規事實以書面或其他方式通知其法定代理人或監護人。

