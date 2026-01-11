為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    網路AI假醫師兜售「特效藥」 新北七旬翁慘遭詐20萬元後還惡化住院

    2026/01/11 14:50 記者姚岳宏／台北報導
    刑事局提醒千萬不要在網路買來歷不明的藥。（記者姚岳宏攝）

    刑事局提醒千萬不要在網路買來歷不明的藥。（記者姚岳宏攝）

    北部1名陳姓慢性病患去年誤信Facebook假冒名醫的廣告，加入LINE諮詢後，遭詐騙集團以精美包裝的「不明特效藥」誘騙，先後支付新台幣20萬元，陳男服藥後不僅病況未改善，更因水腫惡化住院，才驚覺誤入假醫囑詐騙陷阱。

    刑事警察局指出，詐騙集團假冒知名的楊賢鴻中醫師，於社群平台投放治療糖尿病與水腫的廣告。年約70歲的陳男點擊後加入「中醫養生」LINE帳號，對方以開發好的專業話術進行「線上問診」，使其放下戒心，並推薦購買不明來源藥品。

    被害人聽後信以為真，以貨到付款方式購買該藥品，收到包裹後見該藥品外包裝雖精美，但卻未標示任何藥品成分，假醫師隨後再透過LINE說明用藥方式，並宣稱需搭配後續療程方能改善病情。

    陳男分4次購買該藥品，前後共支付約新台幣20萬元，直到去年底，陳男原有病症不僅未見改善，水腫情形反而更加惡化，最終須住院接受治療，事後陳男回撥包裹寄件公司電話查證，發現號碼無法接通，始驚覺受騙報警。

    警方分析發現，近期詐騙手法轉向利用AI科技生成虛構醫師形象與影片，濫用大眾對專業醫護的信任。受害者收到的藥品包裝雖然精美，卻無任何成分標示，詐團成員更會「不懂裝懂」指導用藥，甚至在病況惡化時置之不理，嚴重威脅被害人生命安全。

    刑事局提醒，醫療行為應於實體醫療院所進行，民眾切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證之社群帳號詢問偏方；藥品亦應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。

    如對醫師身分或醫療機構感到存疑，可上衛福部醫事查詢系統確認，或上打詐儀錶板了解相關詐騙手法及撥打165反詐騙諮詢專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

