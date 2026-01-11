為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「城中騏驥路跑團」再次出馬 警方參加公益路跑宣導防詐

    2026/01/11 13:03 記者王冠仁／台北報導
    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    台北市警局中正一分局轄內經常有社會各界單位舉辦路跑活動，中正一分局長陳瑞基去年8月到任後，發現路跑活動參加者眾，是警方趁勢宣導防詐的好機會，於是成立「城中騏驥路跑團」，以一邊路跑一邊宣導的方式與民眾互動。「2026渣打台北公益馬拉松」在今天清晨舉辦，城中麒驥路跑團」也再次登場，引起不少民眾注意。

    中正一分局表示，這次的公益馬拉松活動，總共吸引來自51個國家或地區，約26000名跑者響應，警方為了讓民眾在享受運動樂趣的過程中，也能提升交通安全及犯罪預防觀念，再次派出「城中麒驥路跑團」實際參與賽程，從中進行「交通安全」及「犯罪預防」宣導。

    警方說，「城中麒驥路跑團」成員，穿著亮眼的橘色宣導標語路跑服，與跑者們一起暖身、起跑，向活動現場的群眾傳達正確的交通安全觀念，以及相關防詐知識。

    中正一分局呼籲，年關將近且氣候寒冷，駕駛車輛應減速慢行，切勿爭道搶快，並注意行駛體能狀況、避免疲勞駕駛，同時提高警覺，建立防禦駕駛觀念；另如接到可疑電話，請謹記「一聽、二掛、三查證」原則，撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。警方將持續陪伴市民，共同守護交通、治安與財產安全，讓大家安心迎接新的一年。

    中正一分局長陳瑞基表示，「騏驥」象徵千里馬與優秀人才，中正第一分局以此為名成立路跑團，展現警察不僅在治安第一線保持高度專業，也具備良好體能與運動習慣，代表警察活力、健康與親民形象。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    「城中麒驥路跑團」再次出動，於路跑活動中趁勢宣導防詐。（記者王冠仁翻攝）

    熱門推播