    社會

    男子毒駕上路釀禍 翻車起火幸運僅輕傷被法辦

    2026/01/11 13:04 記者徐聖倫／新北報導
    李男的汽車撞爛起火嚴重毀損。（記者徐聖倫翻攝）

    李男的汽車撞爛起火嚴重毀損。（記者徐聖倫翻攝）

    25歲李姓男子昨駕車行經新北市三重區環河北路，疑似未注意前方路況，在三信路口直撞前車並翻覆，車子當場起火。警、消據報趕抵即刻滅火，並將已逃出汽車、受輕傷的李男，以及另一名被撞的駕駛送醫，警方還在現場發現「喪屍煙彈」。經唾液篩檢，李男呈陽性，警方將其法辦。

    據悉，昨下午5時許，李男駕車行經環河北路三段最外側車道往蘆洲方向，他疑似因吸毒導致恍神，沒有發現正前方有1輛臨停路邊的休旅車，閃避不及撞上，李男的汽車翻覆並起火燃燒。李男自行逃出車外，休旅車駕駛林姓男子也趕緊逃開。

    警察、消防據報趕抵，第一時間滅火外，發現李男、林男幸運只受輕傷，將2人送醫救治。警方發現雙方均未酒駕，但李男毒品唾液篩檢呈現陽性反應，警方也在現場找到含依托咪酯的喪屍煙彈，李男見狀只能承認毒駕。

    李男向警方供稱，毒品確實是他的，也承認吸毒，毒品在網路上購得，賣家資料已記不清。警詢後，依毒品、公共危險等罪嫌，將李男移送法辦，另李男也將針對車禍肇責進行後續賠償。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    李男毒駕釀禍，幸運僅受輕傷。（記者徐聖倫翻攝）

    李男毒駕釀禍，幸運僅受輕傷。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員與車禍現場進行救援。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員與車禍現場進行救援。（記者徐聖倫翻攝）

