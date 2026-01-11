醉男北市信義區「挺胸逼警」喊單挑！上銬後發文討拍 遭警密錄器打臉

王男怒罵警方。（記者姚岳宏翻攝）

又是「醉後大丈夫」，41歲王姓男子上週四凌晨酒後、在台北市松壽路與2名路人起糾紛，巡邏警員上前關切時，王男情緒失控，不斷以「單挑、打我」等語挑釁，甚至以胸部進逼員警，警方為防事故，依《警職法》實施保護管束，事後王男卻在網路指控警方執法過當，「指嚴重程序瑕疵，直接對善良老百姓進行上銬」；警方今天公布當天影像還原狀況，分局強調，現場處置符合法定程序，並無王男所指控的執法過當情事。

警方調查，本月8日凌晨3時50分許，巡邏員警在松壽路20巷口擔服守望勤務，當時該名王男在夜店區周邊徘徊，因不明原因與另2名陌生男子口角，員警見狀介入排解，試圖平息爭端，酒醉王男卻轉而將矛頭指向警方，不斷大聲叫囂，警方後將他實施保護管束。

請繼續往下閱讀...

事後，王男在社群平台Threads發文喊冤，聲稱自己當時全程配合、毫無反抗，卻無端遭警力壓制受傷，導致手腕與額頭出現瘀青，強調將採取法律行動提告。

警方今天拿出密錄器畫面反擊。影像顯示，王男當時對著員警大肆叫囂「我台大博士班榜首」、「你算什麼東西」、「跟我道歉」，並數度出言挑釁要求員警「單挑」，身體更持續向前推擠員警胸口。

警方說，由於現場該名酒醉男子不斷向警方辱罵三字經，且以胸口向前脅迫進逼員警，警方現場認定該男子酒後脫序失控，為預防其後續有傷害之行為，遂依警職法第19條1項「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」對其實施保護管束，並依規定通報勤務指揮中心。

王男逼近員警。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法