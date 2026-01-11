為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    演員楊傑宇開車撞死8旬婦 事故地點曝光

    2026/01/11 11:39 記者吳昇儒／基隆報導
    楊傑宇去年11月駕車行經基隆市忠三、孝二路口時，不慎撞死廖姓老婦人，近期引發爭議。（記者吳昇儒攝）

    楊傑宇去年11月駕車行經基隆市忠三、孝二路口時，不慎撞死廖姓老婦人，近期引發爭議。（記者吳昇儒攝）

    曾參與奇幻愛情喜劇「地獄里長」演出的楊傑宇去年11月，駕車行經基隆市孝二路、忠三路口時，因未注意行走在人行穿越道上的80多歲廖姓老婦人，直接撞上對方。廖婦搶救9天之後，宣告不治身亡。近期，因賠償及態度等問題，再次在網路上爆發爭議。

    警方調查，該案發生於去年11月10日晚間5時30分，死者在綠燈時，穿越孝二路上的行人穿越道，沒想到從忠三路要左轉孝二路準備上高速公路的楊傑宇，沒注意到行人，雙方發生碰撞。

    案發當時，廖婦尚有意識，被送往醫院搶救，但經醫院救治9天之後，仍不治身亡。警方也對楊男進行酒測，其酒測值為0，排除有酒駕情形。廖婦過世後，警方則依過失致死罪，將楊男函送法辦。

    據悉，楊男疑因當時天色昏暗，且雨勢較大，加上視覺死角，未注意到行走在行人穿越道上的80多歲老婦人，發生碰撞。救護人員到場時，發現廖老婦人頭部受創，緊急將人送醫。

    死者家屬在Threads不具名發文，指控一對網紅演員夫妻撞死奶奶，事後僅賠償12萬元，還封鎖家屬社群帳號。網友透過相關線索搜查出，該篇文章就是在說楊傑宇、吳侑函夫妻檔；昨晚吳侑函則透過IG限時動態，發聲致歉。

    吳侑函強調事發後，老公楊傑宇始終和家屬、保險公司以及警察機關保持聯繫，雙方從未中斷溝通；面對網路上鋪天蓋地的言論，她表示身心承受極大壓力，也因此感到生不如死，希望外界能給予這份案件一份尊重與處理空間，不要再出現惡意造謠、互相傷害言論。

    網紅演員夫妻檔楊傑宇（左）、吳侑函（右）深陷風暴。（翻攝自IG）

    網紅演員夫妻檔楊傑宇（左）、吳侑函（右）深陷風暴。（翻攝自IG）

