    首頁 > 社會

    6天內第2起！彰化水鹿撞轎車 噴血翻滾數圈後負傷逃逸

    2026/01/11 10:49 記者湯世名／彰化報導
    水鹿突然衝出直接撞擊轎車。（圖由警方提供）

    6天內第2起！繼本月6日彰化市東外環道發生水鹿撞轎車事故後，今天（11日）上午彰化市寶山路又發生水鹿衝出撞擊路過轎車，當場血濺車頭，轎車保險桿掉落、水箱漏水，駕駛直呼「差點嚇到往生」，水鹿撞擊後迅速起身跑動跳入樹叢後消失，駕駛表示還好當時車速僅30多公里，否則後果不堪設想；有鑑於水鹿撞往來車輛事件頻傳，地方要求相關單位應拿出方法改善，否則水鹿撞車輛事件只會愈來愈多。

    警方根據行車紀錄器發現，今天上午7點多1輛轎車行經彰化市寶山路時，突然從路旁衝出1隻水鹿，直接撞擊到轎車車頭，水鹿翻滾數圈後，竟奇蹟似地爬起並跑入林中，後方車輛紛紛停車，駕駛都目睹這驚險一幕。不過轎車駕駛查看時發現車頭有不少血跡，研判這隻水鹿已經受傷。

    地方民眾指出，八卦山周邊野生水鹿數量增加，頻繁下山與人車接觸，近年來頻傳水鹿與車輛碰撞的事故，發生撞擊的水鹿不是當場撞死就是重傷，還曾有水鹿半夜闖入市區在彰南路出沒，極容易與車輛發生撞擊事故，值得相關單位重視。

    水鹿撞擊車輛後起身逃跑。（圖由警方提供）

    水路撞擊車輛後起身往叢林跑去。（圖由警方提供）

    轎車車頭留有水鹿撞擊的血痕。（圖由警方提供）

