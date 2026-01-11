4歲童逛花市遭犬隻咬傷 飼主遭法辦、犬隻將列攻擊犬加強防護

女童右手背被狗咬傷有破口。（民眾提供）

高雄市一名婦人帶4歲女兒逛鳳山台糖花市，突遭鄭姓老闆飼養柴犬飛撲咬傷右手背，婦人報警怒告鄭男，今網路PO文提醒大家留意；警訊後將鄭男依傷害罪送辦，動保處表示，犬隻雖依規定繫繩，但公共場所咬傷人，將列為攻擊性犬隻，出入公共場所應繫繩、戴口罩，並由成年人伴同防護，違者依動保法開罰3萬元至15萬元。

高雄市一名婦人昨天帶陳姓4歲女兒逛鳳山區台糖花市，經過一間咖啡店前，婦人指控店家飼養柴犬突然飛撲，咬傷她女兒的手，致右手背有破口，呈現開放性傷口。

49歲飼主鄭姓老闆聽聞聲響出面，請婦人帶女兒去看醫生，醫藥費多少再跟他拿；不過婦人要求道歉、改善，卻未見老闆道歉，報警提告傷害罪，求償總金額1萬元，但老闆只願意付5000元，雙方賠償金談不攏。

婦人事後網路PO文，提醒有小孩的家長警惕，避免再有人受傷，強調全案交由法院判決，最終能拿到多少賠償金不是重點，也不是身為父母想得到的。

鳳山警方據報展開調查，現場沒有監視器畫面，民眾目擊柴犬有繫繩，但女童經過咖啡店前，柴犬撲上去咬傷女童，昨晚通知鄭男到案說明，警訊後將他依傷害罪嫌函送法辦，呼籲民眾飼養犬隻應做好防護措施，避免發生逃脫及傷人情事。

動保處據查於公共區域，犬隻雖有綁繩，若無故攻擊咬民眾，將依動保法第20條規定，列為攻擊性犬隻，應配戴不影響散熱的透氣口罩、應繫繩長度不超過1.5公尺，出入公共場所及公眾得出入場所，應由成年人伴同防護，違者依動保法第29條第1項第5款，開罰3萬元至15萬元。

肇事柴犬將被列為攻擊性犬隻，要求飼主加強防護。（民眾提供）

