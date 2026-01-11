誰責任大？先生不倫戀、太太離家出走 法官判賠120萬

彰化一對夫妻感情已盡，太太離家出走，先生養小三，法官判先生應賠太太120萬元。（情境圖）

彰化縣一對結婚34年的夫妻，孩子已長大，2人卻已到了「感情耗盡，相對無言」的處境，太太因不想待在這個家，經常離家出走，先生則發生不倫戀，在外養在「小三」，甚至生有一子。心碎的太太向2人提告求償160萬元精神慰撫金。案經法院審理，法官認定2人行為已嚴重侵害配偶權，侵權行為具持續性，判決兩人須連帶賠償120萬元。

面對這段婚姻，太太一直隱忍不發，直到去年大年初一，她拿出先生手機裡與小三的親密對話發難，她質問裡面互稱「老公、老婆」是什麼意思，更有許多肉麻的言詞，還多次提及一名女童的生活細節，她要先生給個交待。

請繼續往下閱讀...

太太已不想挽回婚姻，唯一的要求就是把兩人居住的房子過給子女，但先生回嗆「我一毛錢都不會給」，太太氣到立即辦理離婚，但先生僅簽下懺悔書後便置之不理，對離婚協議及財產處理毫無後續行動，缺乏任何誠意。

去年7月，太太為了找先生離婚，親赴小三住處，竟當場目睹丈夫與女子懷抱幼女，狀似幸福一家三口親密同行。元配見這一幕，已忍無可忍，她認為，先生和小三嚴重踐踏她的婚姻與人格尊嚴，導致她長期失眠、焦慮、需就醫治療，因此依《民法》侵權行為規定，向兩人連帶求償160萬元。

先生在法庭上說，在這個家，婚姻只是徒具形式，夫妻倆已經好多年不說話，代表情緣已盡，太太2018年起經常離家，徹夜未歸，「因為說不上話」，所以他沒有再追問原因，從經常離家的動作就可知太太也有拋棄婚姻的心理準備，她並沒有受精神上的打擊，自己只願意賠償10萬元。

小三邱女則表示，她是在元配離家後才與男方交往，主觀上無破壞他人婚姻的惡意，且獨立負擔女兒養育費用，要求駁回告訴或酌減賠償。

法院認為，從手機對話截圖、親密合照及子女出生證明等事證，確認先生和邱女（小三）在婚姻存續期間發生親密關係並產女，此行為已明顯逾越社會一般男女正常社交分際，構成情節重大的侵害配偶權。太太經常離家，不能擴大解釋為拋棄婚姻，對家庭已無則責。判決丈夫與邱女須連帶賠償120萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法