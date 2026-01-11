連日冷氣團來襲 上週非創傷OHCA救護共225人

受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，民眾外出需做好保暖措施。（資料照）

受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。消防署統計，上週日（4日）至昨天（10日），接獲非創傷OHCA救護案共225人。消防署提醒，低溫容易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意家中長者健康狀況，如發現身體不適，應立即尋求醫療協助。

據統計，今年元月4日至10日，非創傷OHCA人數共225人，包括4日23人、5日35人、6日26人、7日34人、8日40人、9日32人、10日35人，消防署表示，此數據是否與天冷直接相關，尚無法證實。

消防署呼籲，民眾若在天氣寒時泡湯驅寒，最好先諮詢個人醫師，還要注意6個注意事項，首先避免吃飯後，因吃飯時，若有酒精、麻辣的食物會造成心跳加速，容易增加心臟負荷，建議於飲酒或飯後至少1.5至2小時後再泡湯。

此外，泡湯建議揪團結伴去，避免發生意外錯失黃金救援時間；多補充水分，以免泡湯中間水分流失太多造成體內缺水；水的溫度勿超過40℃，且不可一下冷水，一下熱水；時間勿超過15分鐘，不要持續不間斷的泡湯；站穩再起身，泡湯後先站穩再起身，以免發生暈倒的危險。

