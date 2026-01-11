為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    連日冷氣團來襲 上週非創傷OHCA救護共225人

    2026/01/11 10:25 記者陸運鋒／新北報導
    受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，民眾外出需做好保暖措施。（資料照）

    受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，民眾外出需做好保暖措施。（資料照）

    受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。消防署統計，上週日（4日）至昨天（10日），接獲非創傷OHCA救護案共225人。消防署提醒，低溫容易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意家中長者健康狀況，如發現身體不適，應立即尋求醫療協助。

    據統計，今年元月4日至10日，非創傷OHCA人數共225人，包括4日23人、5日35人、6日26人、7日34人、8日40人、9日32人、10日35人，消防署表示，此數據是否與天冷直接相關，尚無法證實。

    消防署呼籲，民眾若在天氣寒時泡湯驅寒，最好先諮詢個人醫師，還要注意6個注意事項，首先避免吃飯後，因吃飯時，若有酒精、麻辣的食物會造成心跳加速，容易增加心臟負荷，建議於飲酒或飯後至少1.5至2小時後再泡湯。

    此外，泡湯建議揪團結伴去，避免發生意外錯失黃金救援時間；多補充水分，以免泡湯中間水分流失太多造成體內缺水；水的溫度勿超過40℃，且不可一下冷水，一下熱水；時間勿超過15分鐘，不要持續不間斷的泡湯；站穩再起身，泡湯後先站穩再起身，以免發生暈倒的危險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播