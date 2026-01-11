情侶檔私設麻將賭場社群攬客 警搶門進入逮11人扣賭資12萬

麻將賭場扣得賭資及抽頭金近12萬元及電動麻將桌等證物。（記者陸運鋒翻攝）

情侶檔陳姓男子及詹姓女子，在新北市永和區一處民宅私設麻將賭場，由於出入複雜被當地居民檢舉，警方掌握相關情資後，持搜索票上門查緝，當場逮捕陳、詹2人，以及陳姓賭客等9人共11人，扣得賭資及抽頭金近12萬元，詢後移送偵辦。

永和警分局調查，46歲陳男及45歲詹女為情侶，2人每月花了4萬元，租下永和中興街某民宅地下室，並在社群threads貼文攬客，屋內則擺放2桌電動麻將桌，而該麻將賭場底為600元、一台則為100元， 賭客打1將最少需付1000元抽頭金，每自摸1次需付200元抽頭金。

由於該民宅出入複雜，且於民宅外安裝監視器，藉此掌握人車動態，增加警方查緝困難度，而警方接獲當地居民檢舉後監控蒐證，見時機成熟後，專案小組於本月8日中午12時許，持搜索票前往查緝，趁賭客進出時搶門進入，喝令在場所有人「不准動」。

據指出，該麻將賭場查獲陳、詹2名負責人及陳姓、王姓等9名賭客共11人，另扣得賭資9萬餘元、抽頭金2萬餘元、麻將牌4副、電動麻將桌2桌及監控系統1組等相關證物，警詢後，將陳、詹依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘9名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方強調，因應年關將屆加強重要節日安全維護工作，將持續掃蕩轄區不法賭博場所，絕不容許任何犯罪行為危害社會治安，藉此淨化居住環境。

警方專案小組持搜索票上門查緝，逮捕2名負責人及賭客9人。（記者陸運鋒翻攝）

