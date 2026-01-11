為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中市頭家厝火車站電梯故障祖孫2人受困 警消合力救援

    2026/01/11 09:58 記者歐素美／台中報導
    頭家厝火車站電梯日前故障，包姓祖孫受困，幸警消合力救出。（圖由民眾提供）

    頭家厝火車站電梯日前故障，包姓祖孫受困，幸警消合力救出。（圖由民眾提供）

    台中市潭子區頭家厝火車站，日前月台電梯突然故障，包姓祖孫受困其中，大雅警分局獲報後立即趕抵現場，第一時間與消防人員合作，持續安撫受困民眾情緒，並細心確認其身體狀況，隨即聯繫電梯維修人員到場支援，約30分鐘後即協助民眾順利脫困，幸無人受傷，消防救護人員也完成檢視，確認安全無虞。

    本月9日清晨7時許，大雅警分局頭家派出所員警接獲民眾報案，指稱頭家厝火車站月台電梯突然故障，民眾受困其中，情況緊急。警方3分鐘即趕抵現場，原來是61歲的阿嬤與未成年的孫女受困，2名員警第一時間與消防人員合作，持續安撫受困的包姓祖孫2人，並細心確認其身體狀況，隨即聯繫電梯維修人員到場支援，經多方協力，民眾在約30分鐘後順利脫困，幸無人受傷。

    頭家厝火車站表示，電梯目前已修復，但尚未開放，將請業者全面檢查後再開放。

    大雅警分局指出，近期社會案件頻傳，警方持續加強警力部署，特別針對轄內大眾運輸系統及周邊設施加強巡守，以確保民眾安全。這次事件中，頭家警展現了「快速反應、專業救援、貼心安撫」的三重角色，不僅維護現場秩序，更以溫暖態度陪伴受困民眾走過驚險時刻。

    大雅警分局呼籲，民眾若遇電梯故障受困情形，應保持冷靜，勿強行開啟電梯門，並立即利用電梯內通話設備或撥打110、119請求協助，警方將迅速到場處理，以確保民眾生命安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播