誤信詐團騙術 獨居老人房屋險遭詐

新竹市地政事務所與湳雅派出所日前攜手成功攔阻不動產詐騙案，保住民眾價值400萬元的養老棲身之所，1名獨居老人以為房子賣出後還能繼續住，警方發現他長年獨居，曾多次遭受網路詐騙，經深入說明分析，當事人才驚覺受騙，決定撤回登記案件，成功保住財產。

市長高虹安表示，詐騙集團手法層出不窮，市府為守護市民財產安全，成立「新竹市防詐任務團隊」，積極防詐與打詐工作，強化「打詐聯防機制」，本案地政與警政即時啟動聯防機制，才能成功保住長輩的養老棲身之所。她更呼籲民眾在面對財產異動時也應提高警覺，善用「地籍異動即時通」第2組手機號碼與電子郵件，主動填寫家人聯絡資訊，讓家人協助把關。

地政事務所表示，日前接獲警方通報不動產詐騙案通報，隨即列冊留意不動產的申辦異動情形，在收到當事人的房地產買賣登記申請的第一時間，立即啟動防詐關懷機制，主動聯繫當事人了解，並通知警方會同。

當事人起初深信買方是善意協助解決債務問題，且房子賣出後還可以繼續居住，堅稱與詐騙無關，但進一步聯繫家屬後得知，當事人長年獨居，交友單純，並曾多次遭受網路詐騙，請求協助阻詐。經地所同仁及警方不厭其煩的說明分析，當事人才驚覺受騙，決定撤回登記案件，成功保住財產。

地政處提醒，民眾除可善用地籍異動即時通、住址隱匿、指定送達處所等地政防詐三寶功能外，亦可取得電子產權憑證，保障不動產安全，避免遭詐，為身家財產建立多重保障。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

