女鐵粉騎追五月天 深夜拄拐杖迷途感動「員警身影」

彰化黃姓女粉絲演唱會散場後，拐杖在高鐵站找三輪機車。

彰化黃姓女粉絲車禍受傷，憑著對五月天樂團熱愛，從彰化騎三輪機車至高鐵台中站，再轉乘接駁車前往北屯洲際棒球場參與「#5525回到那一天」最終場演出，深夜回程在高鐵站迷途5百公尺，所幸遇到一名男警伸出援手，全程攙扶協助取車讓追星旅畫下最溫馨句點。

烏日警分局今表示，黃女（46 歲）行動不便，4日晚間面對體力考驗及寒冷冬夜，忍著腳部疼痛，獨自從彰化騎乘三輪機車至高鐵台中站，散場時，黃女於深夜11時返回高鐵站準備取車，烏日分局三和派出所警員魏文彥，在茫茫人海中發現黃女拄拐杖、背沉重後背包，步伐蹣跚且行走極為吃力。

黃女向員警透露，車禍後傷勢未癒，無論如何都要親臨支持五月天，員警被黃女熱血感動，同時擔心在人群擁擠的高鐵站周邊跌倒，扶持黃女慢行約5百公尺到停車處。

寒風中，員警身影成為黃女最堅強後盾，黃女感動表示，演唱會結束了，但員警暖心舉動讓疲憊身體瞬間注入一股暖流，要對警方豎起大拇指，讚揚親民與專業表現。

黃女（左）感謝警員魏文彥成為最堅強後盾。（讀者提供）

