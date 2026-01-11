為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女鐵粉騎追五月天 深夜拄拐杖迷途感動「員警身影」

    2026/01/11 06:03 記者黃旭磊／台中報導
    彰化黃姓女粉絲演唱會散場後，拐杖在高鐵站找三輪機車。

    彰化黃姓女粉絲演唱會散場後，拐杖在高鐵站找三輪機車。

    彰化黃姓女粉絲車禍受傷，憑著對五月天樂團熱愛，從彰化騎三輪機車至高鐵台中站，再轉乘接駁車前往北屯洲際棒球場參與「#5525回到那一天」最終場演出，深夜回程在高鐵站迷途5百公尺，所幸遇到一名男警伸出援手，全程攙扶協助取車讓追星旅畫下最溫馨句點。

    烏日警分局今表示，黃女（46 歲）行動不便，4日晚間面對體力考驗及寒冷冬夜，忍著腳部疼痛，獨自從彰化騎乘三輪機車至高鐵台中站，散場時，黃女於深夜11時返回高鐵站準備取車，烏日分局三和派出所警員魏文彥，在茫茫人海中發現黃女拄拐杖、背沉重後背包，步伐蹣跚且行走極為吃力。

    黃女向員警透露，車禍後傷勢未癒，無論如何都要親臨支持五月天，員警被黃女熱血感動，同時擔心在人群擁擠的高鐵站周邊跌倒，扶持黃女慢行約5百公尺到停車處。

    寒風中，員警身影成為黃女最堅強後盾，黃女感動表示，演唱會結束了，但員警暖心舉動讓疲憊身體瞬間注入一股暖流，要對警方豎起大拇指，讚揚親民與專業表現。

    黃女（左）感謝警員魏文彥成為最堅強後盾。（讀者提供）

    黃女（左）感謝警員魏文彥成為最堅強後盾。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播