凌晨2點騎重機 鄰居失眠抓狂拔刀恐嚇別吵挨告

畢姓男子不滿鄰居賴姓男子凌晨2點多騎重型機車噪音影響睡眠，氣到拿短刀指向對方恐嚇不要吵，賴男嚇到報案，台南地方法院以恐嚇危害安全罪判罰金3000元。

畢男、賴男是鄰居關係，畢男認為賴男在凌晨騎重型機車很吵，影響他休息與睡眠，雙方因此在電梯內起衝突，畢男隨即持短刀指向賴男，還向他比劃，讓賴男很害怕，向警四分局報案，警方蒐集監視器畫面與現場照片後，在訊後將畢男依恐嚇罪函送。

法官認定，畢男持刀指向鄰居的舉動過於衝動，會讓對方產生危害的感受，畢男在偵查與警詢階段坦認犯行，也表示有調解意願，法院曾安排調解，但告訴人與被告均未到場，調解因此未能成立。

量刑部分，法院兼衡畢男無任何犯罪前科、素行良好，並考量本案行為時間很短暫，以及畢男在警詢時自陳的智識程度、職業與家庭經濟狀況等一切情狀，量處罰金3000元，可以用勞役一天抵1000元。

此外，扣案短刀1支屬犯罪工具，且畢男已坦認為自己所有，法院依刑法沒收規定宣告沒收。刑法第305條規定，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。法院也告知，如不服判決，可在送達後20日內提起上訴。

