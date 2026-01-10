聽女客創傷哭訴竟起色心 假安慰伸狼爪…串燒店老闆慘了

台中高分院改判李男1年2月徒刑。（資料照）

台中市北區一間串燒店李姓老闆，3年前結識一名女性顧客，聽聞對方哭訴童年遭父親性侵的痛苦經歷，非但未展現同理心，反而伸出狼爪猥褻，甚至逼迫發生性行為，一審判李男1年4月，二審以她坦認犯行為由，改判1年2月。

經查，2023年1月22日晚間，李男與該名女常客在店內喝酒聊天，隨後邀對方到2樓看電視 期間女客談及自身童年過往，透露曾遭父親性侵創傷情緒潰堤，李男未生憐憫，反在近距離互動中對其做出不當舉動，先是撫摸對方胸部、背部，還脫下褲子裸露生殖器，強拉女客的手欲撫摸，甚至意圖進一步侵犯。

女客當下強烈抗拒，並多次表明拒絕「沒有要跟你發生性關係」，情況危急下，女客選擇冷靜應對，刻意轉為聊天安撫對方情緒，並以另有約會為由試圖離開，卻一度遭阻攔，所幸她持續周旋，終於找到機會脫身，事後立即報警提告，案發後，女客身心狀態明顯受影響，相關反應也經同學證述佐證。

一審審理時，李男全盤否認犯行，辯稱雙方僅短暫接觸，並質疑女客證詞可信度，然而法院比對證人說法與相關事證後，認定被害人證述前後一致，足以採信，依強制猥褻罪判李男1年4月徒刑。

案件上訴至台中高分院後，李男改口坦承犯行，並表示願以15萬元與被害人和解，但遭對方明確拒絕，合議庭審酌後，僅以其坦認犯行，將刑期改判為1年2月，可上訴。

