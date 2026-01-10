為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市延平北路3段傳瓦斯味！封街200公尺開挖搶修 部分攤商停業

    2026/01/10 21:56 記者孫唯容／台北報導
    台北市延平北路三段傳瓦斯味，晚間緊急開挖封路搶修。（台北市議員擬參選人朱政騏提供）

    台北市延平北路三段傳瓦斯味，晚間緊急開挖封路搶修。（台北市議員擬參選人朱政騏提供）

    台北市大同區延平北路3段66巷、延三夜市部分路段，今（10）日下午傳出瓦斯味，北市消防隊及大台北瓦斯公司已到現場檢測，疑似日前地震導致地下瓦斯管線破裂，今晚封閉延平北路三段昌吉街至伊寧街口，約200公尺路段，緊急開挖搶修，恰為延三夜市營業路段，部分攤商被迫停業，消防隊間歇性灑水，防止瓦斯濃度過高。大台北瓦斯公司表示，中壓管線有洩漏情形，緊急關閉整壓站閥門，預計晚間9時20分降壓完成止漏。

    在地台北市議員擬參選人朱政騏指出，今天下午2點接獲民眾通報，延平北路3段附近有濃厚瓦斯味，消防局和大台北瓦斯公司約在下午4時左右到場開始檢測，警察也協助封閉周遭路段，因該處恰為延三夜市營業路段，部分攤商被迫停業，現場仍不時飄散濃厚瓦斯味，消防隊間歇性灑水，防止瓦斯濃度過高，以免攤商烹調用火引起意外。

    大台北瓦斯公司表示，下午5點30分開挖查漏，晚間7點20分發現中壓管線有洩漏情形，立即調派人員在晚間8時35分關閉社子及大橋整壓站閥門，晚間8時50分開始降壓，預計晚間9時20分降壓完成止漏。大台北瓦斯公司也表示，關閉閥門後，並無影響管網供應及亦無造成用戶停氣

    因該處恰為延三夜市營業路段，部分攤商被迫停業，現場不時飄散濃厚瓦斯味，消防隊間歇性灑水，防止瓦斯濃度過高，以免攤商烹調用火引起意外。（台北市議員擬參選人朱政騏提供）

    因該處恰為延三夜市營業路段，部分攤商被迫停業，現場不時飄散濃厚瓦斯味，消防隊間歇性灑水，防止瓦斯濃度過高，以免攤商烹調用火引起意外。（台北市議員擬參選人朱政騏提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播