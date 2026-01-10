北市延平北路3段傳瓦斯味！封街200公尺開挖搶修 部分攤商停業

台北市延平北路三段傳瓦斯味，晚間緊急開挖封路搶修。（台北市議員擬參選人朱政騏提供）

台北市大同區延平北路3段66巷、延三夜市部分路段，今（10）日下午傳出瓦斯味，北市消防隊及大台北瓦斯公司已到現場檢測，疑似日前地震導致地下瓦斯管線破裂，今晚封閉延平北路三段昌吉街至伊寧街口，約200公尺路段，緊急開挖搶修，恰為延三夜市營業路段，部分攤商被迫停業，消防隊間歇性灑水，防止瓦斯濃度過高。大台北瓦斯公司表示，中壓管線有洩漏情形，緊急關閉整壓站閥門，預計晚間9時20分降壓完成止漏。

在地台北市議員擬參選人朱政騏指出，今天下午2點接獲民眾通報，延平北路3段附近有濃厚瓦斯味，消防局和大台北瓦斯公司約在下午4時左右到場開始檢測，警察也協助封閉周遭路段，因該處恰為延三夜市營業路段，部分攤商被迫停業，現場仍不時飄散濃厚瓦斯味，消防隊間歇性灑水，防止瓦斯濃度過高，以免攤商烹調用火引起意外。

大台北瓦斯公司表示，下午5點30分開挖查漏，晚間7點20分發現中壓管線有洩漏情形，立即調派人員在晚間8時35分關閉社子及大橋整壓站閥門，晚間8時50分開始降壓，預計晚間9時20分降壓完成止漏。大台北瓦斯公司也表示，關閉閥門後，並無影響管網供應及亦無造成用戶停氣

