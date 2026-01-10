國3霧峰段5車事故 2車火燒車2女送醫

國3北上212公里5車事故，2車燒到全毀。（民眾提供）

國道3號北上212公里處今天（10日）晚間近6點左右，傳出5車事故，其中2部自小客車起火燃燒，有2名女子胸痛，由台中消防局救護車送醫，事故原因調查中。

彰化縣第一消防大隊表示，這起事故出動彰化芬園消防分隊與台中消防局人員共同前往搶救，大約在半小時左右撲滅火勢，由於火勢一發不收拾，兩車幾乎燒成焦黑，還好人員都已自行逃出，2女因為胸痛也由台中消防局救護車送醫。

國道七隊指出，這起5車追撞意外，發生在國道3號霧峰系統銜接74線輔助車道，火燒車為第3、4部車輛在撞擊後起火，第5部車輛的女駕駛與2乘客受傷送往亞大醫院就醫，車流一度回堵3公里，而起火與事故原因待調查釐清。

國道七隊呼籲，用路人在國道行駛要保持安全距離，如未如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

